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Maltempo in Friuli Venezia Giulia, donna muore annegata nell'auto in sottopasso a Latisana

Cronaca

La donna è rimasta intrappolata nell'abitacolo della vettura, in un sottopassaggio allagato. Un carabiniere giunto sul posto ha cercato di liberarla ma non è riuscito a impedire il decesso

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Una vittima del maltempo si registra in Friuli Venezia-Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana (Udine). Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito ad estrarla dall'abitacolo, ma questo non ha impedito il decesso. Il militare dell'Arma è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con numerosi equipaggi. L'intera zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e stamattina. 

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