Meteo, maltempo a Milano: nella notte esonda il Lambro poi rientra

Piogge intense sono cadute su Milano nella notte: allerta per i fiumi. "In 24 ore sono caduti quasi 100 mm di pioggia nella parte nord della città come a Cinisello Balsamo e a Monza" avvisa il Comune. Il livello dei fiumi resta alto e sotto osservazione: previste nella giornata di oggi nuove precipitazioni anche se non particolarmente violente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Notte di precipitazioni intensissime a Milano dopo i brevi nubifragi di ieri, con la portata dei fiumi aumentata che ha fatto straripare il Lambro, esondato e poi rientrato dopo avere allagato via Rilke e via Camaldoli. Vigili del fuoco e 118 non segnalano interventi di particolare gravità o feriti. Il Seveso è arrivato vicino all'attivazione della vasca.

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Nella quasi 100 mm di pioggia su Milano Un grosso albero si è abbattuto in strada in via Carpi, ma senza provocare ferimenti. Alcune auto sono rimaste bloccate in un sottopasso in viale Martesana a Vimodrone (Milano) e sono intervenuti i pompieri per aiutare le persone a bordo. "Le piogge sono state intense fino alle 2.30 - ha riferito l'assessore alla Protezione Civile Marco Granelli - e in 24 ore sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia al metro quadrato nella parte nord della città come a Cinisello Balsamo (Milano) e Monza". Nel Parco Lambro durante l'esondazione è stata evacuata la Comunità Ceas. Il livello dei fiumi resta alto e sotto osservazione perché oggi il meteo prevede nuove precipitazioni anche se non particolarmente violente. Approfondimento Maltempo, allerta arancione in 4 regioni e gialla in 12: ecco dove