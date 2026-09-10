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Meteo, maltempo a Milano: nella notte esonda il Lambro poi rientra

Cronaca
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Piogge intense sono cadute su Milano nella notte: allerta per i fiumi. "In 24 ore sono caduti quasi 100 mm di pioggia nella parte nord della città come a Cinisello Balsamo e a Monza" avvisa il Comune. Il livello dei fiumi resta alto e sotto osservazione: previste nella giornata di oggi nuove precipitazioni anche se non particolarmente violente

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Notte di precipitazioni intensissime a Milano dopo i brevi nubifragi di ieri, con la portata dei fiumi aumentata che ha fatto straripare il Lambro, esondato e poi rientrato dopo avere allagato via Rilke e via Camaldoli. Vigili del fuoco e 118 non segnalano interventi di particolare gravità o feriti. Il Seveso è arrivato vicino all'attivazione della vasca. 

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Nella quasi 100 mm di pioggia su Milano

Un grosso albero si è abbattuto in strada in via Carpi, ma senza provocare ferimenti. Alcune auto sono rimaste bloccate in un sottopasso in viale Martesana a Vimodrone (Milano) e sono intervenuti i pompieri per aiutare le persone a bordo.  "Le piogge sono state intense fino alle 2.30 - ha riferito l'assessore alla Protezione Civile Marco Granelli - e in 24 ore sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia al metro quadrato nella parte nord della città come a Cinisello Balsamo (Milano) e Monza".  Nel Parco Lambro durante l'esondazione è stata evacuata la Comunità Ceas. Il livello dei fiumi resta alto e sotto osservazione perché oggi il meteo prevede nuove precipitazioni anche se non particolarmente violente.

Approfondimento

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Previsioni meteo a Milano

A Milano oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte, temperature comprese tra 19 e 21°C. Nel dettaglio: pioggia diffusa al mattino, deboli rovesci di pioggia al pomeriggio, molto nuvoloso o coperto alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 18, mentre la minima alle ore 11 sarà di 19°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3370m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 3090m alle ore 23. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità compresa tra 10 e 21km/h, deboli da Est-Nord-Est al pomeriggio con intensità tra 8km/h e 22km/h, alla sera deboli da Est con intensità tra 5km/h e 12km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 0.2, corrispondente a 133W/mq. A Milano domani sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. In particolare avremo nuvolosità innocua al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera.

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