Morto Roberto Santini, proprietario del Bagno Piero a Forte dei Marmi: aveva 63 anniCronaca
La notizia della scomparsa "improvvisa" è stata data anche dal comune toscano che ha lodato la capacità dell'imprenditore di raccogliere l'eredità di famiglia
È scomparso a 63 anni Roberto Santini, proprietario dello storico Bagno Piero di Forte dei Marmi, conosciuto in Versilia e non solo. A capo di uno dei più famosi ed esclusivi stabilimenti della cittadina, la morte di Santini è stata “improvvisa”, come ha dichiarato il sindaco Bruno Murzi che ha espresso cordoglio da parte di tutto il Comune. “La notizia della scomparsa di Roberto ci colpisce e ci addolora profondamente”, ha dichiarato Murzi. “Forte dei Marmi perde una persona che apparteneva alla sua storia e alla sua identità. Roberto non rappresentava soltanto una delle famiglie storiche della nostra balneazione: era un volto del paese, profondamente legato alle sue tradizioni e a quel modo autentico e discreto di vivere il Forte che dobbiamo continuare a custodire. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio personale e quello dell'intera amministrazione comunale”.
Chi è stato Roberto Santini
Uno dei protagonisti della tradizione balneare fortemarmina, Santini ha raccolto la storia familiare iniziata nel 1933 dai nonni Sebastiano e Siria, e proseguita attraverso le generazioni successive. Come ha sottolineato il Comune, Santini ha tenuto intatto quel legame tra accoglienza, discrezione e appartenenza al territorio che ha contribuito a rendere Forte dei Marmi una meta conosciuta nel mondo. “Il Bagno Piero, sotto la guida della famiglia Santini”, hanno concluso dal Comune nella nota, “è diventato negli anni uno dei luoghi simbolo del paese, conservando un'identità fortemente legata alla tradizione e a un modo di vivere Forte dei Marmi che Roberto ha sempre difeso e raccontato con orgoglio”.
Vedi anche
Andora, bagnino e turista annegano durante tentativo di salvataggio
Il cordoglio della Croce Verde
Anche la Croce Verde del territorio ha ricordato il baleneare con parole affidate ai social: "Roberto non è stato solo un punto di riferimento per il turismo e la cultura del nostro territorio, ma soprattutto un uomo di straordinaria umanità, generosità e visione, capace di accogliere chiunque con il calore e l'eleganza che lo hanno sempre contraddistinto". Cordoglio della presidente Emanuela Bazzichi, del Consiglio Direttivo, tutti e tutte le volontari e dipendenti che ricordano con gratitudine il suo sorriso, la sua disponibilità e il grande segno d'affetto che ha lasciato nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.