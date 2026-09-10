La notizia della scomparsa "improvvisa" è stata data anche dal comune toscano che ha lodato la capacità dell'imprenditore di raccogliere l'eredità di famiglia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È scomparso a 63 anni Roberto Santini, proprietario dello storico Bagno Piero di Forte dei Marmi, conosciuto in Versilia e non solo. A capo di uno dei più famosi ed esclusivi stabilimenti della cittadina, la morte di Santini è stata “improvvisa”, come ha dichiarato il sindaco Bruno Murzi che ha espresso cordoglio da parte di tutto il Comune. “La notizia della scomparsa di Roberto ci colpisce e ci addolora profondamente”, ha dichiarato Murzi. “Forte dei Marmi perde una persona che apparteneva alla sua storia e alla sua identità. Roberto non rappresentava soltanto una delle famiglie storiche della nostra balneazione: era un volto del paese, profondamente legato alle sue tradizioni e a quel modo autentico e discreto di vivere il Forte che dobbiamo continuare a custodire. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio personale e quello dell'intera amministrazione comunale”.

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Chi è stato Roberto Santini Uno dei protagonisti della tradizione balneare fortemarmina, Santini ha raccolto la storia familiare iniziata nel 1933 dai nonni Sebastiano e Siria, e proseguita attraverso le generazioni successive. Come ha sottolineato il Comune, Santini ha tenuto intatto quel legame tra accoglienza, discrezione e appartenenza al territorio che ha contribuito a rendere Forte dei Marmi una meta conosciuta nel mondo. “Il Bagno Piero, sotto la guida della famiglia Santini”, hanno concluso dal Comune nella nota, “è diventato negli anni uno dei luoghi simbolo del paese, conservando un'identità fortemente legata alla tradizione e a un modo di vivere Forte dei Marmi che Roberto ha sempre difeso e raccontato con orgoglio”. Vedi anche Andora, bagnino e turista annegano durante tentativo di salvataggio