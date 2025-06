Ferrara, fa il bagno in mare ma non riemerge: morto bambino di 11 anni

Il bimbo ieri stava facendo il bagno con il fratellino, quando non è tornato a riva. È stato ritrovato e soccorso dai bagnanti, che hanno tentato di rianimarlo in attesa del 118. Portato in ospedale, per lui non c’era già più nulla da fare. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto

Un'altra tragedia nel Ferrarese. Non ce l’ha fatta il bambino di 11 anni, soccorso ieri in mare a Lido degli Estensi e trasportato d’urgenza all’ospedale di Ravenna in elisoccorso. Quando è arrivato in pronto soccorso, per lui non c’era già più nulla da fare. Il piccolo stava facendo il bagno con il fratellino, quando non è tornato a riva. È stato poi ritrovato, intorno alle 20, a pochi metri dalla riva e alcuni bagnanti hanno tentato di rianimarlo fino all’arrivo del 118. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto.