Leini, si è costituita automobilista che ha travolto e ucciso 75enne

La ragazza di 21 anni, residente a Volpiano, si è presentata dai carabinieri: è stata denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso. A bordo dell’auto anche il fratello e un’amica, pure loro denunciati per omissione di soccorso. L’auto su cui viaggiavano, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, ha investito e ucciso sul colpo un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce. I tre non si erano fermati

L’automobilista che nella notte di Natale ha travolto e ucciso un uomo di 75 anni che stava attraversando la strada a Leini, nel Torinese, si è costituita: si tratta, hanno fatto sapere i carabinieri, di una ragazza di 21 anni di Volpiano. La giovane, che non si era fermata dopo l’incidente, è stata denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La morte del 75enne

L’incidente è avvenuto a Leini, nel Torinese, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, intorno alle 2.30. L’anziano è morto sul colpo, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi. L’auto l’ha travolto e trascinato per oltre venti metri, poi si è allontanata senza prestare soccorso. Subito sono iniziate le ricerche dell’automobilista.

Trovata la giovane alla guida

Come detto, nelle scorse ore si è costituita una ragazza di 21 anni residente a Volpiano, in provincia di Torino. La giovane ha fornito ai carabinieri anche le indicazioni per ritrovare l'auto, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre: la vettura, ora sequestrata, era stata abbandonata in una zona periferica di Leini. Dagli accertamenti è emerso che a bordo della macchina si trovavano anche il fratello ventenne della conducente e un'altra ragazza di 18 anni, amica dei due. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso, mentre alla 21enne è contestato anche l'omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea.