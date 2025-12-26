Offerte Sky
Bari, multato il proprietario dell'auto con gli addobbi di Natale virale sui social

Cronaca

Dagli accertamenti è emersa l’assenza delle necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile per le modifiche apportate al veicolo, ritenute dagli agenti pericolose per gli altri automobilisti

ascolta articolo

Un’auto trasformata in un vero e proprio albero di Natale è stata fermata dalla Polizia Stradale di Bari. Si tratta di una Mercedes Glc interamente ricoperta di mini-led multicolore, installati dal proprietario per un allestimento a tema natalizio, documentata anche sui social network. Dagli accertamenti è emersa l’assenza delle necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile per le modifiche apportate al veicolo, ritenute dagli agenti pericolose per gli altri automobilisti. Al conducente, un trentenne, è stata elevata una sanzione amministrativa e vietata la circolazione del mezzo fino al ripristino delle condizioni originali.

