Andora, bagnino e turista annegano durante tentativo di salvataggio

È successo poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, ad Andora, nel Savonese. Un assistente ai bagnanti era riuscito a portare a riva una donna in difficoltà, poi è tornato in mare per soccorrere il marito: nessuno dei due è più riemerso

Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andora, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, nella zona della Marina.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, una coppia di Cuneo si è trovata in difficoltà a causa del mare mosso mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il bagnino, 62 anni, in servizio per uno stabilimento privato, si è tuffato ed è riuscito a riportare a riva la donna. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere il marito, 66 anni, ma il secondo intervento si è rivelato fatale: nessuno dei due è più riuscito a raggiungere la battigia. Resta da chiarire se i due siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se siano annegati per la forza del mare.