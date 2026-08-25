Andora, bagnino e turista annegano durante tentativo di salvataggio

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Andora, salva una donna poi torna in acqua per il marito: morti bagnino e turista

Cronaca
©IPA/Fotogramma

È successo poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, ad Andora, nel Savonese. Un assistente ai bagnanti era riuscito a portare a riva una donna in difficoltà, poi è tornato in mare per soccorrere il marito: nessuno dei due è più riemerso

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Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andora, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, nella zona della Marina.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, una coppia di Cuneo si è trovata in difficoltà a causa del mare mosso mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il bagnino, 62 anni, in servizio per uno stabilimento privato, si è tuffato ed è riuscito a riportare a riva la donna. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere il marito, 66 anni, ma il secondo intervento si è rivelato fatale: nessuno dei due è più riuscito a raggiungere la battigia. Resta da chiarire se i due siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se siano annegati per la forza del mare.

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I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimare le due vittime prima di dichiararne il decesso. La coppia era residente in provincia di Cuneo.

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