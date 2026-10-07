La proposta, che porta la firma di Giacomo Zamperini di FdI, chiede di sostenere economicamente l'attività di produzione dei formaggi a latte crudo con contributi per gli esami microbioloigici, evitando "obblighi penalizzanti come quelli di etichettatura". Giovanni Battista Maestri è fermamente contrario alla mozione: lo scorso 2 agosto suo figlio è morto dopo nove anni in stato vegetativo, in seguito all'ingestione di un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli
La mozione sui formaggi a latte crudo presentata in Consiglio regionale della Lombardia ha provocato molte polemiche. La proposta, che porta la firma di Giacomo Zamperini di FdI, chiede di sostenere economicamente l'attività di produzione dei formaggi a latte crudo con contributi per gli esami microbioloigici e si rivolge al ministero della Salute affinché sia emanata una circolare che consenta di attribuire livelli differenziati di rischio alle aziende sulla base "delle reali misure di autocontrollo e delle condizioni produttive", evitando "obblighi penalizzanti come quelli di etichettatura". Stesso discorso per gli impianti di pastorizzazione che devono essere installati solo da chi "volontariamente interessato", senza obblighi. Fermamente contrario alla mozione Giovanni Battista Maestri, papà del piccolo Mattia, morto lo scorso 2 agosto dopo nove anni in stato vegetativo in seguito a una grave forma di Sindrome Emolitico-Uremica contratta dopo l'ingestione di un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli Stec.
Le linee guida ministeriali
Maestri si è presentato ieri nell'Aula lombarda per chiedere di rivedere la proposta. "Voglio vedere in faccia chi ha il coraggio di votare questa mozione" ha detto, sottolineando che "ci sono state una serie di condanne anche in Cassazione dove è stato dimostrato il nesso tra il consumo del formaggio a latte crudo e la morte del mio bambino" con la Procura di Trento che "ha aperto un procedimento per omicidio colposo nei confronti dei due responsabili". "Parliamo di vite umane e di vite di bambini - ha aggiunto il papà di Mattia -. Io sono rimasto stupito nel leggere che tra i firmatari di questa mozione ci sono quattro donne che probabilmente sono quattro mamme e questo non lo posso capire e non lo posso nemmeno accettare. Nel 2023 ci sono stati 93 casi in tutta Italia, adesso siamo scesi a 45 probabilmente anche grazie alle linee guida ministeriali che oggi FdI propone di demolire".
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L’addio a Mattia Maestri dopo nove anni di coma. FOTO
Nella chiesa parrocchiale di Coredo si sono svolti i funerali di Mattia Maestri, morto a 13 anni dopo nove anni in stato vegetativo. Il bambino aveva mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. La famiglia ha annunciato che proseguirà la battaglia legale e l’impegno per introdurre l’etichettatura obbligatoria sui rischi dei prodotti a latte non pastorizzato. Ecco le immagini.