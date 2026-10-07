Le linee guida ministeriali

Maestri si è presentato ieri nell'Aula lombarda per chiedere di rivedere la proposta. "Voglio vedere in faccia chi ha il coraggio di votare questa mozione" ha detto, sottolineando che "ci sono state una serie di condanne anche in Cassazione dove è stato dimostrato il nesso tra il consumo del formaggio a latte crudo e la morte del mio bambino" con la Procura di Trento che "ha aperto un procedimento per omicidio colposo nei confronti dei due responsabili". "Parliamo di vite umane e di vite di bambini - ha aggiunto il papà di Mattia -. Io sono rimasto stupito nel leggere che tra i firmatari di questa mozione ci sono quattro donne che probabilmente sono quattro mamme e questo non lo posso capire e non lo posso nemmeno accettare. Nel 2023 ci sono stati 93 casi in tutta Italia, adesso siamo scesi a 45 probabilmente anche grazie alle linee guida ministeriali che oggi FdI propone di demolire".