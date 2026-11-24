Due uomini sono finiti in acqua mentre erano impegnati nelle operazioni di pesca. Uno è morto, l’altro dato per disperso. Le ricerche si concentrano nello specchio d'acqua interessato dall'incidente, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Tragedia in mare durante una battuta di pesca lungo il tratto di costa compreso tra Torino di Sangro e Fossacesia, in provincia di Chieti. Il bilancio, secondo le prime informazioni, è di un pescatore morto e un secondo uomo dato per disperso. Entrambi sarebbero originari del Molise. I due sarebbero finiti in acqua mentre erano impegnati nelle operazioni di pesca.