Due uomini sono finiti in acqua mentre erano impegnati nelle operazioni di pesca. Uno è morto, l’altro dato per disperso. Le ricerche si concentrano nello specchio d'acqua interessato dall'incidente, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto
Tragedia in mare durante una battuta di pesca lungo il tratto di costa compreso tra Torino di Sangro e Fossacesia, in provincia di Chieti. Il bilancio, secondo le prime informazioni, è di un pescatore morto e un secondo uomo dato per disperso. Entrambi sarebbero originari del Molise. I due sarebbero finiti in acqua mentre erano impegnati nelle operazioni di pesca.
I soccorsi
Restano ancora da chiarire le circostanze dell'incidente e la dinamica che ha portato alla caduta in mare. Le ricerche, in corso da diverse ore, vedono impegnata la Capitaneria di porto di Ortona con le proprie unità navali e un elicottero. Alle operazioni partecipano anche i pescherecci della flottiglia di Vasto, mobilitati per contribuire alle attività di ricerca e recupero. Le operazioni si concentrano nella zona dell'incidente, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità dei due pescatori.