Sciopero Atm Milano, il 9 ottobre si fermano metro, tram e bus

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Sciopero Atm Milano il 9 ottobre: a rischio metro, tram e bus. Orari e fasce di garanzia

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Si prospetta una giornata difficile venerdì 9 ottobre per coloro che si sposteranno a Milano: per tutta la giornata, infatti, è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale che coinvolgerà l'intera rete Atm. Non sono interessati, invece, i treni di Trenord, che circoleranno regolarmente

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La giornata di venerdì 9 ottobre potrebbe creare non pochi problemi a chi si sposta a Milano. È infatti in programma una mobilitazione di 24 ore che interessa il trasporto pubblico locale e che potrebbe coinvolgere l’intera rete Atm, dalle metropolitane ai collegamenti di superficie, con ripercussioni particolarmente rilevanti durante le fasce di maggiore affluenza.

Orari e fasce di garanzia

Indetto da Al Cobas e Confial Trasporti, l’agitazione dell’Atm è stata inserita all'interno della programmazione del portale degli scioperi del Mit (Ministero dei trasporti): i disagi complessivi, come sempre, dipenderanno dall'adesione effettiva dei lavoratori. L'azienda di Foro Bonaparte ha fatto sapere che i collegamenti potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Disagi anche sulla funicolare tra Como e Brunate, il cui servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero

Al centro della vertenza ci sono soprattutto le condizioni di lavoro del personale e "contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM, riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie, pulizia dei mezzi, sicurezza dei lavoratori/aggressioni, fruizione ferie- conversione in full time dei part time, aumento di 150 euro netti, comportamenti lesivi nei confronti di fruitori permessi parentali, vestiario".

Per Confial Trasporti, invece, tra le motivazioni vi sono: "mancato adeguamento impianti per agevolare non vedenti, riconoscimenti economici liquidati dalla Società a titolo di liberalità, trattamento fiscale di alcuni istituti aziendali, insufficiente assegnazione di alloggi ai dipendenti, modalità di inizio termine servizio e pause nei turni del personale di guida, viabilità, bus elettrici, mancata convenzione con CAF di riferimento". La mobilitazione sarà accompagnata da due iniziative sul territorio: i lavoratori hanno previsto altrettanti presidi nei pressi delle strutture Atm di viale Sarca, nel quartiere Bicocca, e di via Messina, nelle vicinanze di Paolo Sarpi.

Le alternative

Chi dovrà muoversi in città potrà contare almeno sul servizio ferroviario. Per venerdì 9 ottobre, infatti, non è previsto alcuno sciopero Trenord: i treni regionali e le linee S dovrebbero quindi circolare regolarmente. In questo scenario, il Passante ferroviario può rappresentare una delle principali alternative alla rete Atm. Il collegamento attraversa diversi punti strategici della città, da Rogoredo a Porta Vittoria, passando per Repubblica e Porta Garibaldi e arrivando fino a Bovisa. Dove il Passante non arriva, restano disponibili anche le soluzioni di mobilità condivisa. Per gli spostamenti più brevi o per coprire il cosiddetto ultimo miglio si potranno utilizzare BikeMi, i monopattini e gli scooter in sharing.

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