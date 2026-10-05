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Garlasco, spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato

Cronaca
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Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la "Dott.ssa Alessandra Bramante, Psicologa Criminologa Clinica”, tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: “Non ho mai fatto nessun profilo, se faccio relazioni metto data e firma”. Il testo è stato acquisito dalla Procura di Pavia con un ordine di esibizione il 10 settembre scorso, nell’ambito delle indagini su Andrea Sempio

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È emersa un’ulteriore novità relativa all’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi: tra le carte del Ris di Parma relative all’indagine sul delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla Procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi in cui si mettevano in luce la sua presunta "freddezza" e il suo profilo di "calcolatore" e "manipolatore".

I dubbi sul documento di 13 pagine

Il documento di 13 pagine e 17 punti è stato acquisito dalla Procura di Pavia con un ordine di esibizione il 10 settembre scorso, nell’ambito delle indagini su Andrea Sempio, e depositato poco dopo con la chiusura della nuova inchiesta. Il documento, secondo quanto riportato, avrebbe un'intestazione con indicata la "Dott.ssa Alessandra Bramante, Psicologa Criminologa Clinica”, tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Si tratterebbe di una "valutazione psicologica" e che prende come riferimenti i verbali di Stasi, quelli come teste del 13 e 17 agosto 2007 e quello in cui l'allora studente si è presentato spontaneamente come "persona sottoposta a indagini" il 22 agosto successivo.

Criminologa: “Mai fatto un profilo psicologico di Alberto Stasi”

La psicologa e criminologa Alessandra Bramante ha dichiarato oggi: "Non ho mai fatto nessun profilo, se faccio relazioni metto data e firma". E ha riferito alla redazione di Ore 14 su Rai 2 di non aver mai redatto un profilo personologico su Alberto Stasi e che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata senza firma e senza data.

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Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. La nuova indagine si è chiusa il 28 settembre 2026

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