Orlandi, svolta nell'inchiesta: nuova indagata per false informazioni

Caso Orlandi, svolta nell'inchiesta: c’è una nuova indagata per false informazioni

Cronaca

La procura di Roma ha iscritto una donna nel registro degli indagati con l'accusa di false informazioni. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale capitolino, coordinati dal pm Stefano Luciani

C'è una donna indagata nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura. Dalla riapertura dell’indagine nel maggio del 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione i pm capitolini stanno portando avanti un lavoro di rilettura e analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della cittadina vaticana. 

Legale Orlandi: "Massima fiducia nel lavoro della magistratura"

A quarantadue anni dalla sparizione, avvenuta il 22 giugno del 1983, un nuovo impulso alle indagini è arrivato dall’approfondimento di elementi e testimonianze in particolare sulle ore precedenti alla scomparsa. La donna, iscritta nel registro degli indagati, è stata sentita questa mattina a piazzale Clodio dagli inquirenti accompagnata dal suo difensore. "Abbiamo appreso dalla stampa di questa novità, c'è la massima fiducia nel lavoro dei magistrati e finora il fatto che si sia scelto di procedere con il massimo riserbo ci fa pensare che abbiano avuto le loro buone ragioni per farlo", ha detto la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò.

