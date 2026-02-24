Venezia, tentato omicidio di un 22enne: fermati due giovani

Due cittadini britannici di 19 e 21 anni sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver aggredito e ferito con un coltello un giovane di 22 anni durante una serata nel centro storico. Nei confronti dei due, in vacanza in Italia, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. L'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi

Due ragazzi britannici di 19 e 21 anni sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver aggredito e ferito con un coltello un ragazzo di 22 anni durante una serata nel centro storico di Venezia. Nei confronti dei due, in vacanza in Italia dalla fine dello scorso gennaio, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Attraverso intercettazioni, attività di sorveglianza e analisi su social media, gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione, avvenuta per futili motivi. Proseguono nel frattempo le operazioni per la ricerca dell’arma, con cui gli aggressori hanno colpito il 22enne, nelle acque del Canal Grande.