Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, tentato omicidio per debito di droga: arrestati 2 maggiorenni e 4 minorenni

Cronaca
©Ansa

La prima fase di un’indagine condotta dalla polizia ha portato all’esecuzione di sei misure di custodia cautelare. L’inchiesta è stata avviata a seguito di un tentato omicidio di un minore, un pusher, avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco

ascolta articolo

Un traffico di sostanze stupefacenti sarebbe alla base di un tentato omicidio avvenuto a Roma. È quanto emerso dalla prima fase di un’indagine condotta dalla polizia, che ha portato all’esecuzione di sei misure di custodia cautelare nei confronti di due maggiorenni e quattro minorenni, tutti accusati, in concorso tra loro, di tentato omicidio. L’inchiesta, coordinata dalla procura presso il tribunale ordinario e da quella presso il tribunale per i minorenni di Roma, è stata avviata a seguito di un tentato omicidio di un minore, un pusher, avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco.  

La ricostruzione dell’accaduto 

 

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la vittima sarebbe stata attirata all'interno del parco con la scusa di uno scambio droga-danaro precedentemente concordato tramite chat. Quando il giovane si è presentato nel luogo dell'appuntamento, sarebbe stato bloccato da uno dei due indagati maggiorenni, consentendo a un altro gruppo di giovanissimi di uscire allo scoperto, da un nascondiglio ricavato tra la boscaglia, per poi circondarlo ed aggredirlo fino a farlo cadere a terra. La vittima sarebbe stata prima colpita con calci e pugni, poi con una spranga di ferro ed infine ferito con una coltellata alla schiena. Il giovane è stato trasportato in ospedale e giudicato guaribile in 60 giorni.

 

Sei arresti 

 

Secondo la procura, il movente del tentato omicidio sarebbe legato al mancato incasso di una partita di droga che uno degli indagati avrebbe affidato come “retta” alla giovane vittima. Lo stupefacente sarebbe andato "perso" perché il giovane pusher era stato tratto in arresto proprio in quella circostanza. Gli arrestati hanno fra i 14 e i 18 anni: i due maggiorenni, di 19 e 18 anni, sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, mentre i minorenni, che all'epoca dei fatti avevano fra i 14 e i 17 anni, sono stati portati al carcere minorile di Casal del Marmo. 

Leggi anche

Morte Purgatori, gup: Umberto I e 2 assicurazioni responsabili civili
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Salerno, terremoto magnitudo 4.5 nella zona di Montecorice

Cronaca

L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 319 km. Al momento non si hanno notizie di...

Difesa, in arrivo la riforma: rafforzato l’esercito con 100mila unità

Cronaca

Da qui al 2040 l’organico militare italiano potrebbe crescere in modo significativo, con almeno...

Ha le cuffie e non sente arrivare il treno, 17enne muore nel Trapanese

Cronaca

Il ragazzo, residente a Campobello di Mazara, è stato investito sulla tratta...

Parma, aggredisce i medici con le forbici: denunciato uomo di 53 anni

Cronaca

Accusato di interruzione di pubblico servizio, minacce e tentate lesioni aggravate, l'episodio è...

Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente

Cronaca

La procura di Milano punta a far luce sulla morte di Abdherraim Mansouri, presunto pusher di 28...

Cronaca: i più letti