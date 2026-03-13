La Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati per false dichiarazioni al pm un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni deceduto a Capri il primo settembre 2023, durante le riprese di Parthenope di Paolo Sorrentino. Sentito anche il regista

C'è un indagato nell'inchiesta sulla morte di Luca Canfora, costumista nel mondo dello spettacolo che ha lavorato al fianco del regista Paolo Sorrentino . La Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati un collega del 51enne trovato senza vita nelle acque di Capri il primo settembre del 2023 mentre sull'isola era impegnato proprio con il regista nelle riprese del film Parthenope.