Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, un indagato nel caso di Luca Canfora, costumista trovato morto in mare

Cronaca
©Ansa

 La Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati per false dichiarazioni al pm un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni deceduto a Capri il primo settembre 2023, durante le riprese di Parthenope di Paolo Sorrentino. Sentito anche il regista

ascolta articolo

C'è un indagato nell'inchiesta sulla morte di Luca Canfora, costumista nel mondo dello spettacolo che ha lavorato al fianco del regista Paolo Sorrentino . La Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati un collega del 51enne trovato senza vita nelle acque di Capri il primo settembre del 2023 mentre sull'isola era impegnato proprio con il regista nelle riprese del film Parthenope. 

"False dichiarazioni al pm"

L'uomo, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe reso delle dichiarazioni che poi sarebbero state smentite dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Canfora precipitò dai giardini di Augusto, durante le riprese del film "Parthenope" del regista Paolo Sorrentino. Gli inquirenti hanno sentito anche il regista.

Approfondimento

Si indaga per omicidio sulla morte del costumista del film Parthenope

Cronaca: Ultime notizie

Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini: "Non sono madre assassina"

Cronaca

Le dichiarazioni spontanee nell'aula della Corte di assise di Parma. La ragazza è imputata per...

Nave metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo, rischio disastro

Cronaca

La Arctic Metagaz avrebbe a bordo circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas...

Incidente ad Aprilia, due morti: chiusa carreggiata sulla Pontina

Cronaca

L'incidente è accaduto ad Aprilia, in provincia di Latina. Da chiarire la dinamica dello scontro....

Rapine, estorsioni e violenze sessuali: 3 arresti a Roma

Cronaca

Nove gli episodi a loro carico, tutti avvenuti in poco più di un mese, tra il 2 febbraio ed il 10...

Morto Bruno Contrada, l'ex 007 negli anni della guerra alla mafia

Cronaca

Aveva 94 anni. Protagonista di una vicenda giudiziaria controversa che divise l'opinione pubblica...

Cronaca: i più letti