Amazon, procura Milano chiede processo per evasione fiscale da 1 mld

La Procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon Eu sarl, per tre suoi manager e per un quarto dirigente statunitense. L'accusa è la mancata modifica dell'algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea, che ha comportato in tre anni, dal 2019 al 2021, una presunta evasione dell'Iva di oltre un miliardo e 100 milioni di euro.

La replica dell'azienda

"Ci difenderemo con determinazione rispetto al procedimento penale, che riteniamo infondato", replica Amazon. "Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese", sottolinea il gruppo in una nota, ricordando di aver raggiunto, nel dicembre scorso, un accordo con l'Agenzia delle Entrate che "riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane". "Negli ultimi 15 anni - prosegue la nota - abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull'attrattività dell'Italia come destinazione di investimento".