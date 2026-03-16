Roma 'Zona 30', test finito per i nuovi limiti: da oggi partono multe

Scattano da oggi le multe per chi supera i 30 chilometri orari nel centro di Roma. Si chiude, dunque, la fase informativa e si passa ai verbali per il superamento del limite stabilito per la sicurezza dei pedoni, già sperimentato in altre città, come Bologna, dove sta dando degli ottimi risultati anche in termini di diminuzione degli incidenti stradali. Da oggi, quindi, sono in vigore le sanzioni nella cosidetta “zona 30”, che comprende le aree lungo l'intero perimetro del centro storico della Capitale. Si parte dai 42 euro fino ai 3.382. Si potranno perdere fino a 10 punti sulla patente. Inoltre, il superamento della soglia oltre i 40 km/h comporta la sospensione della patente per un periodo variabile.



Una ventina le strade interessate dai controlli della velocità

Sono circa venti le strade nelle quali gli automobilisti potranno trovare controlli della velocità tramite autovelox mobili, con contestazione immediata della polizia locale. La misura includerà anche strade come via Vittorio Emanuele II e via del Teatro Marcello oltre il Traforo fra Via Nazionale e Via del Tritone. L’introduzione delle multe rappresenta la fase operativa del piano di regolazione della velocità nel centro storico.