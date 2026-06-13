Un vasto incendio è divampato nella pineta costiera di Ugento, in provincia di Lecce, in località Fontanelle, vicino a Torre San Giovanni. Almeno 700 persone sono state allontanate da un campeggio e da un resort, tra cui il calciatore Mario Balotelli, in vacanza nella struttura. Sul posto tre canadair, vigili del fuoco e protezione civile. Le fiamme sono al momento circoscritte

Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi nell'area del parco naturale regionale Litorale di Ugento, in provincia di Lecce, interessando una vasta zona di pineta e macchia mediterranea in località Fontanelle, a poca distanza dalla nota meta balneare di Torre San Giovanni. Spinto dal forte vento, il rogo si è esteso rapidamente fino a lambire alcune delle strutture ricettive più frequentate del litorale. Il fuoco ha raggiunto e danneggiato uno stabilimento balneare e ha aggredito un chiosco sulla spiaggia, oltre al parcheggio di un hotel della zona.

Le evacuazioni

Per ragioni di sicurezza è scattato l'allontanamento di centinaia di persone. Circa 250 sono state fatte uscire dal campeggio Riva di Ugento, mentre altre 300 sono state evacuate dal vicino resort Vivosa. Le autorità hanno vietato l'accesso al litorale a bagnanti e turisti, allontanando i presenti dalla spiaggia. In tutto sono tre le strutture turistiche interessate dai divieti per un totale di oltre 700 persone. Non si registrano feriti.

Balotelli tra le persone messe in salvo

Tra chi è stato portato in sicurezza c'è anche il calciatore Mario Balotelli, in vacanza nel resort di lusso salentino che si trova proprio nell'area delle operazioni di spegnimento. La presenza dell'attaccante è stata riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno.