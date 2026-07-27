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Principio di incendio allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto: nessun danno

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La struttura è interessata dai lavori di riqualificazione in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Le fiamme hanno coinvolto un cumulo di materiali di scarto presente nella zona sottostante la curva Sud. L'intervento immediato degli operai impegnati nel cantiere e dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo

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Un incendio è divampato questa mattina all'interno dell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, interessato dai lavori di riqualificazione in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Le fiamme hanno coinvolto un cumulo di materiali di scarto presente nella zona sottostante la curva Sud, area già interessata in passato da un altro rogo. L'intervento immediato degli operai impegnati nel cantiere e dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l'incendio e mettere in sicurezza la zona, evitando che le fiamme potessero propagarsi alla struttura sportiva. Secondo le prime informazioni, non si registrano danni allo stadio.

 

Ancora da chiarire le cause del rogo

Il rogo avrebbe interessato soltanto una parte della recinzione dell'area, già destinata a interventi di rifacimento nell'ambito del restyling in corso. Restano da chiarire le cause dell'incendio: non si esclude l'origine dolosa e saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Lo stadio Iacovone, cuore delle cerimonie e degli appuntamenti sportivi dei prossimi Giochi del Mediterraneo, resta operativo e prosegue il cronoprogramma degli interventi.

 

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