Premier e ministro dell'Interno sono arrivati stamattina sul posto. Piantedosi al Corriere della Sera denuncia "internazionale della violenza" e ribadisce che "attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato". Il vicepresidente Tajani parla di attacchi "premeditati e organizzati a livello internazionale" e richiama alla necessità di una risposta dura. Quattro antagonisti stranieri fermati, oltre 400 gli identificati. I feriti tra le forze dell'ordine sono 126, ingenti i danni a Chiomonte ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa, dopo gli assalti di sabato durante la protesta No Tav ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Meloni e Piantedosi sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, da dove si stanno spostando in valle in elicottero. Ad attenderli sul posto il capo della polizia, Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino, Massimo Gambino, e al prefetto del capoluogo piemontese, Donato Cafagna. Intanto sono oltre 400 le persone identificate dopo gli scontri, alcune provenienti da Francia, Germania e Belgio. Tra questi, nelle scorse ore gli investigatori della polizia di Stato della Questura di Torino sono hanno fermato quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto Blocco Nero. Le posizioni di tutti i fermati sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino guidata da Giovanni Bombardieri, ipotizzano al momento il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati successivamente anche altri reati. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna utilizzati dagli incappucciati durante la protesta contro la Tav Torino-Lione.

La conta dei feriti e dei danni Sono 126 i feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di finanza. La società Telt stima un milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Al momento dell’attacco erano presenti una decina di operai che sono subito stati fatti allontanare e portati in salvo. Lo fa sapere Telt la società italo francese incaricata della realizzazione e gestione della Torino-Lione. A seguito dell’assalto, sono andati completamenti distrutti gli uffici di cantiere dell’impresa, due piani di container con le dotazioni, un container ad uso magazzino, un’officina e un hangar con attrezzature di grandi dimensioni, un impianto di video sorveglianza un pick-up e auto di cantiere , diverse recinzioni e il centro visitatori con il materiale espositivo. Nel cantiere erano presenti anche alcune bombole di acetilene che sono esplose dopo che tutti erano riusciti ad allontanarsi dall’area. Al momento sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria. Gli attacchi dei manifestanti hanno interessato i cantieri della Torino-Lione a Salbertrand, Chiomonte, Susa, frazione Traduerivi, e San Didero ma la situazione più critica si è verificata a Chiomonte. Vedi anche Val di Susa, oltre 120 agenti feriti negli scontri No Tav

Rafforzati i controlli per la fine del campeggio No Tav Il movimento No Tav, in un post, ha parlato di una "grande giornata di lotta per la Val di Susa" al Festival dell'Alta felicità con "20mila partecipanti". Intanto, sono in corso da questa mattina controlli rafforzati delle forze dell'ordine sulle strade della Val di Susa e nelle aree limitrofe al campeggio organizzato nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, promosso dal movimento No Tav e giunto quest'anno alla decima edizione. Secondo quanto si apprende, al campeggio sono ancora presenti circa un migliaio di persone. Gli investigatori non escludono che tra i partecipanti al presidio possano esserci anche antagonisti appartenenti al cosiddetto Blocco Nero, che abbiano preso parte alle violenze. I controlli delle forze dell'ordine interessano l'intera rete stradale. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, è arrivato questa mattina all'aeroporto di Caselle Torinese e si è diretto in Val di Susa accompagnato dal questore di Torino, Massimo Gambino, e dal prefetto, Donato Cafagna per un sopralluogo sul posto.

Pinatedosi: "Forze democratiche si distanzino dagli attacchi" "Ormai è chiaro a tutti che esiste un'internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Corriere della Sera, commentando la guerriglia No Tav in Val di Susa, che ha fatto seguito agli scontri di Bologna. Secondo il ministro, l'obiettivo dei violenti sono le forze dell'ordine: "Attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato. Lo dimostrano i fatti". A Bologna, ha ricordato, "si è verificata una tragedia molto dolorosa. Il rispetto per il dolore che stanno vivendo i familiari impone anche di evitare strumentalizzazioni inopportune". Perché, aggiunge, "le forze di polizia in Italia dimostrano ogni giorno equilibrio e professionalità, compiendo innumerevoli atti di generosità e non di rado di vero e proprio eroismo. È da irresponsabili alimentare un odio nei loro confronti". Il ministro ha espresso solidarietà al sindaco Matteo Lepore, finito sotto scorta dopo le minacce ricevute. In vista del voto del 2027, Piantedosi sottolinea che le elezioni devono essere "l'occasione per confrontare persone, programmi, idee". Il voto, quindi, a suo parere, "non deve essere lo scontro finale tra due eserciti che si fronteggiano in cagnesco".