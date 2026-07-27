Se si notano fiamme o anche solo una colonna di fumo in un'area boschiva è importante avvisare immediatamente i soccorsi. Il riferimento principale è il 112, Numero unico di emergenza europeo (dove attivo), oppure il 115 dei Vigili del Fuoco. In alcune regioni è inoltre ancora disponibile il 1515, numero dedicato alle emergenze ambientali e agli incendi boschivi. La Protezione Civile raccomanda di non dare per scontato che qualcun altro abbia già effettuato la segnalazione.

INCENDIO NELLA VALLE DI VALGUARNERA - ©IPA/Fotogramma