Il grosso rettile è stato avvistato due volte e fotografato, il sindaco è pronto a emettere "una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti". Per cercarlo, nei campi attorno al paese, la polizia provinciale ha utilizzato anche droni dotati di termocamera
Allarme nelle campagne di Montichiari, in provincia di Brescia, dove un grosso varano è stato avvistato negli ultimi giorni nelle zone di campagna limitrofe alla cittadina lombarda. Dopo due segnalazioni, una delle quali documentata anche da una fotografia, sono scattate le ricerche del grosso rettile e il Comune sta valutando misure straordinarie per la sicurezza. Il sindaco infatti ha annunciato di essere pronto a firmare "una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti".
Per le ricerche usati droni con termocamere
Per individuare il grosso rettile è intervenuta anche la polizia provinciale, che ha impiegato droni dotati di termocamera per sorvolare i campi attorno al paese. Finora i dispositivi hanno rilevato la presenza di numerosi animali, ma non sono ancora riusciti a localizzare il varano. Le ricerche stanno quindi proseguendo per ora senza esito. Ad avvistare l'animale per ben due volte, la prima a metà luglio, è stato Dhanoa, un cittadino di origine indiana addetto all'irrigazione dei campi che ha lanciato l'allarme, allertando il proprietario dell'azienda agricola di Montichiari per cui lavora. Da lì è partito l'allarme in paese e il sindaco di Montichiari Marco Togni ha parlato degli avvistamenti del rettile sulle sue pagine social spiegando che "è stata verificata l'autenticità dei fatti" e di aver fatto un sopralluogo congiunto con i Carabinieri della Forestale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale oltre alla presenza dell'agricoltore che ha effettuato gli avvistamenti".
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Secondo il veterinario è un esemplare che può arrivare a 20 kg
"Il veterinario esperto di rettili e varani che avevo contattato mi ha confermato essere della specie Varanus Salvadorii che può arrivare anche a 20 kg di peso e contiene delle ghiandole con una minima quantità di tossine", ha spiegato ancora il sindaco. Ci vuole la massima attenzione e per tutelare i suoi concittadini il primo cittadino di Montichiari ha spiegato che "data la pericolosità che può assumere un esemplare allo stato libero arriverà una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti". Nel comune del Bresciano proseguono i sopralluoghi per cercare di catturare l'animale e portarlo in un luogo dove può essere accudito.
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