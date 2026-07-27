Il grosso rettile è stato avvistato due volte e fotografato, il sindaco è pronto a emettere "una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti". Per cercarlo, nei campi attorno al paese, la polizia provinciale ha utilizzato anche droni dotati di termocamera ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Allarme nelle campagne di Montichiari, in provincia di Brescia, dove un grosso varano è stato avvistato negli ultimi giorni nelle zone di campagna limitrofe alla cittadina lombarda. Dopo due segnalazioni, una delle quali documentata anche da una fotografia, sono scattate le ricerche del grosso rettile e il Comune sta valutando misure straordinarie per la sicurezza. Il sindaco infatti ha annunciato di essere pronto a firmare "una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti".

Un varano - ©Ansa

Per le ricerche usati droni con termocamere Per individuare il grosso rettile è intervenuta anche la polizia provinciale, che ha impiegato droni dotati di termocamera per sorvolare i campi attorno al paese. Finora i dispositivi hanno rilevato la presenza di numerosi animali, ma non sono ancora riusciti a localizzare il varano. Le ricerche stanno quindi proseguendo per ora senza esito. Ad avvistare l'animale per ben due volte, la prima a metà luglio, è stato Dhanoa, un cittadino di origine indiana addetto all'irrigazione dei campi che ha lanciato l'allarme, allertando il proprietario dell'azienda agricola di Montichiari per cui lavora. Da lì è partito l'allarme in paese e il sindaco di Montichiari Marco Togni ha parlato degli avvistamenti del rettile sulle sue pagine social spiegando che "è stata verificata l'autenticità dei fatti" e di aver fatto un sopralluogo congiunto con i Carabinieri della Forestale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale oltre alla presenza dell'agricoltore che ha effettuato gli avvistamenti". Approfondimento Giornata mondiale tigre, i dati del Wwf sull'estinzione della specie