Proseguono senza esito le ricerche del grosso rettile avvistato nel Bresciano. Dopo Montichiari, anche Calcinato ha disposto il divieto di transito per pedoni e biciclette in alcune aree agricole. Le operazioni coinvolgono droni con termocamere, controlli coordinati e possibili gabbie di cattura. Ai cittadini viene chiesto di non avvicinare l'animale e di segnalare gli avvistamenti al 112
Le ricerche del varano avvistato nel Bresciano proseguono senza sosta e, mentre il rettile continua a sfuggire alla cattura, si allarga anche l'area interessata dalle misure di sicurezza. Dopo Montichiari, infatti, anche il Comune di Calcinato ha deciso di vietare temporaneamente il transito di pedoni e biciclette in una porzione del proprio territorio confinante con quella in cui l'animale è stato avvistato, con l'obiettivo di tutelare la pubblica incolumità. Il divieto resterà in vigore per dieci giorni. Restano infine valide le stesse raccomandazioni rivolte alla popolazione: segnalare ogni eventuale avvistamento soltanto al 112 o alla Polizia Locale ed evitare qualsiasi contatto con l'animale. Nel frattempo continuano le operazioni di ricerca, anche con l'impiego di droni dotati di termocamere messi a disposizione dalla Polizia Provinciale.
Le ordinanze a Montichiari e Calcinato
A Montichiari, il sindaco Marco Togni aveva firmato ieri un'ordinanza urgente che vieta di attraversare a piedi o in bicicletta e di sostare nell'area dove il varano è stato segnalato. Secondo quanto riportato nel provvedimento pubblicato dal Comune, la sua presenza nel settore nord-est del territorio comunale rappresenta "un concreto e imminente rischio per la pubblica incolumità", in particolare per pedoni, ciclisti e proprietari di animali d'affezione. Le misure di sicurezza sono state ora estese anche al vicino Comune di Calcinato. Con una propria ordinanza, l'amministrazione ha vietato il passaggio e lo stazionamento nella zona agricola e campestre della località "Colomberino Castellina" e nelle fasce poderali limitrofe, al confine con Montichiari, sempre per ragioni di pubblica incolumità. Particolare attenzione è stata raccomandata anche agli operatori agricoli impegnati nei terreni interessati. L'ordinanza invita a mantenere chiuse le cabine dei mezzi agricoli e a evitare di scendere dai veicoli in presenza di erba alta o vegetazione fitta. Dal divieto sono esclusi soltanto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la polizia locale, il personale sanitario e veterinario impegnato nelle ricerche, gli esperti autorizzati alla cattura e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, limitatamente alle attività necessarie alla conduzione dei mezzi.
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Continua l'uso di droni con termocamera
Le ordinanze sono arrivate dopo diversi giorni di segnalazioni e curiosità attorno al varano, immortalato anche da un addetto all'irrigazione dei campi di un'azienda agricola. Gli avvistamenti sono stati ritenuti attendibili perché supportati da fotografie georeferenziate. Dopo Montichiari, anche a Calcinato è stato disposto il supporto alle ricerche con droni dotati di termocamera, affidato alla Polizia Provinciale, insieme ai controlli coordinati con Carabinieri Forestali, Nucleo Carabinieri Cites e Polizie Locali. L'ordinanza prevede inoltre il possibile posizionamento di trappole e gabbie di cattura per tentare di intercettare il varano.
©IPA/Fotogramma
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