Le ricerche del varano avvistato nel Bresciano proseguono senza sosta e, mentre il rettile continua a sfuggire alla cattura, si allarga anche l'area interessata dalle misure di sicurezza. Dopo Montichiari, infatti, anche il Comune di Calcinato ha deciso di vietare temporaneamente il transito di pedoni e biciclette in una porzione del proprio territorio confinante con quella in cui l'animale è stato avvistato, con l'obiettivo di tutelare la pubblica incolumità. Il divieto resterà in vigore per dieci giorni. Restano infine valide le stesse raccomandazioni rivolte alla popolazione: segnalare ogni eventuale avvistamento soltanto al 112 o alla Polizia Locale ed evitare qualsiasi contatto con l'animale. Nel frattempo continuano le operazioni di ricerca, anche con l'impiego di droni dotati di termocamere messi a disposizione dalla Polizia Provinciale.

Le ordinanze a Montichiari e Calcinato

A Montichiari, il sindaco Marco Togni aveva firmato ieri un'ordinanza urgente che vieta di attraversare a piedi o in bicicletta e di sostare nell'area dove il varano è stato segnalato. Secondo quanto riportato nel provvedimento pubblicato dal Comune, la sua presenza nel settore nord-est del territorio comunale rappresenta "un concreto e imminente rischio per la pubblica incolumità", in particolare per pedoni, ciclisti e proprietari di animali d'affezione. Le misure di sicurezza sono state ora estese anche al vicino Comune di Calcinato. Con una propria ordinanza, l'amministrazione ha vietato il passaggio e lo stazionamento nella zona agricola e campestre della località "Colomberino Castellina" e nelle fasce poderali limitrofe, al confine con Montichiari, sempre per ragioni di pubblica incolumità. Particolare attenzione è stata raccomandata anche agli operatori agricoli impegnati nei terreni interessati. L'ordinanza invita a mantenere chiuse le cabine dei mezzi agricoli e a evitare di scendere dai veicoli in presenza di erba alta o vegetazione fitta. Dal divieto sono esclusi soltanto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la polizia locale, il personale sanitario e veterinario impegnato nelle ricerche, gli esperti autorizzati alla cattura e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, limitatamente alle attività necessarie alla conduzione dei mezzi.