Montichiari, il sindaco: "Area interdetta per il varano"

Il sindaco di Montichiari ha annunciato l'interdizione di un'area di circa 300 mila metri quadrati al confine con Calcinato dopo il secondo avvistamento di un varano. La presenza dell'animale è stata confermata da una fotografia geolocalizzata. Le ricerche, condotte con il supporto delle forze dell'ordine e di droni con termocamere, puntano ad accertare se il rettile sia ancora nella zona. Nel frattempo, il Comune invita i cittadini a rispettare il divieto di accesso per motivi di sicurezza.