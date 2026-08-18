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Norvegia, malore durante viaggio in Vespa verso Capo Nord: morto Renato Gomiero, 56 anni

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Il 56enne è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in Norvegia. Originario di Rovolon e residente ad Albettone, lascia la moglie e un figlio

 

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È morto durante il suo terzo viaggio in Vespa verso Capo Nord Renato Gomiero, 56 anni, originario di Rovolon e residente da tempo ad Albettone, in provincia di Vicenza. L’uomo è stato colto da un malore improvviso lunedì 17 agosto mentre si trovava in Norvegia. A darne notizia sono i giornali locali. Gomiero lascia la moglie e un figlio.

Il viaggio e il ricordo del sindaco di Rovolon

 

Nei giorni precedenti Gomiero aveva dovuto affrontare anche un problema meccanico. Il motore della Vespa si era infatti fuso e il 56enne aveva organizzato dall’Italia la spedizione di un nuovo motore per poter proseguire il viaggio. Poi, lunedì 17 agosto, il malore improvviso che gli è stato fatale. Ora saranno gli accertamenti delle autorità locali a chiarire con precisione le circostanze del decesso. Gomiero era molto conosciuto anche nel Padovano, soprattutto a Rovolon, dove aveva ricoperto l’incarico di assessore comunale alla Protezione civile. A ricordarlo è stato anche il sindaco di Rovolon, Ermanno Magagnin, intervistato dal Gazzettino di Padova. “Eravamo della stessa annata, siamo cresciuti insieme e in paese ci conoscevamo tutti”, ha raccontato il primo cittadino, descrivendo Gomiero come una persona “sempre sorridente, pronto alla battuta e disponibile”. 

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