Maiorca, turista muore travolto da un lampione abbattuto da un bus

L’incidente è avvenuto a Valldemossa mentre il mezzo della linea 203 stava uscendo dalla fermata. La vittima, un siriano di 36 anni, era appena scesa dall’autobus. Ferita anche una donna di 42 anni. La compagna dell’uomo e la conducente sono state assistite per crisi d’ansia e panico

Un turista siriano di 36 anni è morto oggi a Valldemossa, a Maiorca , dopo essere stato travolto da un lampione abbattuto da un autobus del trasporto interurbano Transport de les Illes Balears. Secondo quanto riferito dal governo delle Baleari e dai media locali, l’incidente è avvenuto alle 15:42, mentre un autobus della linea 203 stava effettuando una manovra in uscita dalla fermata. Il mezzo ha urtato un lampione, che è caduto sul turista, appena sceso dallo stesso autobus, provocandone la morte sul colpo.

Ferita una donna, sospesa la linea 203 Express



La vittima viaggiava con la compagna, una donna di 30 anni, che ha avuto una crisi d’ansia ed è stata assistita dai sanitari del Samu. Ferita anche una donna di 42 anni residente a Maiorca, che si trovava alla fermata: ha riportato un trauma toracico non grave ed è stata ricoverata all’ospedale Juaneda. Anche la conducente dell’autobus è stata assistita per una crisi di panico. Il governo delle Baleari ha espresso in un comunicato il proprio “cordoglio” per la morte del turista e ha assicurato che il Consorzio dei trasporti di Maiorca e la società concessionaria del servizio hanno assicurato “piena collaborazione” alle indagini. A causa dell’incidente sono state sospese, fino a nuovo avviso, le corse della linea 203 Express tra Palma di Maiorca e Valldemossa in entrambe le direzioni.