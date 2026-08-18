Sparatoria a Paullo, ferito un 37enne: indagini in corso

Un uomo di 37 anni, italiano di origine marocchina, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco la notte scorsa, intorno alle 2, in via Vigorelli a Paullo, nel Milanese. L'uomo è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, inizialmente in codice rosso. Poi le sue condizioni sarebbero migliorate con lo scorrere delle ore: la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Una dinamica ancora tutta da chiarire e sulla quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori, i carabinieri della Stazione di Tribiano e il Nucleo operativo radiomobile di San Donato che sono alla ricerca dell'uomo che ha sparato e di eventuali altri responsabili.