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Sparatoria a Paullo, ferito un 37enne: indagini in corso

Cronaca

L'episodio è avvenuto in via Vigorelli intorno alle 2 di notte. L'uomo è stato portato al Niguarda in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano gli investigatori

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Un uomo di 37 anni, italiano di origine marocchina, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco la notte scorsa, intorno alle 2, in via Vigorelli a Paullo, nel Milanese. L'uomo è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, inizialmente in codice rosso. Poi le sue condizioni sarebbero migliorate con lo scorrere delle ore: la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Una dinamica ancora tutta da chiarire e sulla quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori, i carabinieri della Stazione di Tribiano e il Nucleo operativo radiomobile di San Donato che sono alla ricerca dell'uomo che ha sparato e di eventuali altri responsabili.

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