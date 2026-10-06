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Incidente stradale a Sassari, scontro tra due auto: morta una donna

Cronaca

A perderle la vita una 53enne di Ittiri, che viaggiava a bordo di un'auto di cui ha improvvisamente perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta e andando a scontrarsi con un suv che procedeva in direzione di Sassari

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Grave incidente stradale sulla strada Sassari-Ittiri che ha visto coinvolte due auto e ha provocato un ferito e una vittima. Si tratta di una donna di 53 anni di Ittiri, che viaggiava a bordo di una Fiat Stilo di cui ha improvvisamente perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta andando a scontrarsi con un suv che procedeva in direzione di Sassari. Lo scontro è stato violentissimo.

Inutili i soccorsi

Immediatamente sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Il personale medico ha tentato per oltre un'ora di rianimare la donna ma purtroppo le manovre sono state inutili. Ferito anche il conducente dell'altra auto, che è stato portato all'ospedale civile di Sassari in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale di Sassari per i rilievi e risalire alle cause dell'incidente e i Vigili del fuoco.

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