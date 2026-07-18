Il procione deforme di Seattle Jimothy diventa un star del web. VIDEO

L'animale è stato ripreso mentre si aggirava in un quartiere della città americana, e il video è diventato subito virale. Secondo gli esperti, il suo aspetto goffo nasconderebbe una malformazione congenita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un piccolo procione dall'aspetto insolito è diventato in pochi giorni una delle nuove star del web. Soprannominato "Jimothy", l'animale è stato ripreso mentre si aggirava in un quartiere di Seattle e il breve video pubblicato sui social è divenuto immediatamente virale. Dietro il suo aspetto goffo, però, potrebbe esserci una rara malformazione.

Il video di Jimothy diventato virale A notare Jimothy è stata Kiana Hall durante una passeggiata serale nel quartiere Ballard di Seattle. In un primo momento la donna ha pensato di trovarsi davanti a un gatto nascosto sotto un'auto parcheggiata. Quando l'animale è uscito allo scoperto, però, si è resa conto che si trattava di un procione dall'aspetto decisamente fuori dal comune. "Sono rimasta molto confusa da quello che stavo vedendo. Non avevo mai visto un animale del genere", ha raccontato ai giornali americani. Hall ha ripreso la scena con il cellulare e ha pubblicato il breve filmato su Instagram, soprannominando il procione "Jimothy". In poche ore il video ha superato i cinque milioni di visualizzazioni, mentre altri residenti della zona hanno condiviso immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che mostrano lo stesso animale aggirarsi nel quartiere già nelle settimane precedenti.

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L'ipotesi degli esperti sulla malformazione Secondo Marcie Logsdon, docente del Veterinary Teaching Hospital della Washington State University intervistata dal New York Post,, l'aspetto del procione potrebbe essere compatibile con una malformazione congenita della colonna vertebrale, simile a quella che viene definita "sindrome della colonna vertebrale corta". La veterinaria sottolinea però che non è possibile stabilire con certezza la natura della condizione senza visitare direttamente l'animale. Casi simili sono stati documentati soprattutto nei cani e solo molto raramente in altre specie, motivo per cui non è possibile confermare la diagnosi basandosi esclusivamente sui filmati diffusi online.

Quali conseguenze potrebbe avere Jimothy La possibile malformazione potrebbe rendere più difficile la vita di Jimothy. Brian Collins, del Cornell College of Veterinary Medicine, sempre al New York post ha spiegato che una ridotta flessibilità della colonna potrebbe limitare la capacità dell'animale di sfuggire ai predatori, arrampicarsi sugli alberi o procurarsi il cibo. E in un contesto urbano i pericoli maggiori potrebbero essere rappresentati dai cani e dalle automobili.