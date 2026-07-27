L'anziano era scomparso oltre tre settimane fa a San Giacomo di Brentonico. Il corpo è stato trovato nella zona di Mortigola, non lontano dall'area da cui si era allontanato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato ritrovato senza vita Gino Paoli, l'uomo di 85 anni scomparso da oltre tre settimane da San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento. Il corpo è stato rinvenuto nella zona di Mortigola, non lontano dalla frazione dalla quale l'anziano si era allontanato il 2 luglio. Le ricerche erano andate avanti senza interruzioni, con un progressivo ampliamento dell'area interessata.

Il ritrovamento nella zona di Mortigola Il corpo dell'85enne è stato trovato nella zona di Mortigola, nei pressi di San Giacomo di Brentonico. L'uomo era uscito dalla propria abitazione e non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l'allarme da parte delle figlie. Le operazioni di ricerca si erano inizialmente concentrate nei boschi e nei prati vicini al centro abitato, per poi estendersi progressivamente alle frazioni circostanti.