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Ritrovato corpo di Gino Paoli, 85enne scomparso da 3 settimane in Trentino

Cronaca
©Ansa

L'anziano era scomparso oltre tre settimane fa a San Giacomo di Brentonico. Il corpo è stato trovato nella zona di Mortigola, non lontano dall'area da cui si era allontanato

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È stato ritrovato senza vita Gino Paoli, l'uomo di 85 anni scomparso da oltre tre settimane da San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento. Il corpo è stato rinvenuto nella zona di Mortigola, non lontano dalla frazione dalla quale l'anziano si era allontanato il 2 luglio. Le ricerche erano andate avanti senza interruzioni, con un progressivo ampliamento dell'area interessata.

Il ritrovamento nella zona di Mortigola

Il corpo dell'85enne è stato trovato nella zona di Mortigola, nei pressi di San Giacomo di Brentonico. L'uomo era uscito dalla propria abitazione e non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l'allarme da parte delle figlie. Le operazioni di ricerca si erano inizialmente concentrate nei boschi e nei prati vicini al centro abitato, per poi estendersi progressivamente alle frazioni circostanti.

Le ricerche durate oltre tre settimane

La macchina dei soccorsi ha proseguito le ricerche senza interruzioni nelle settimane successive alla scomparsa, ampliando via via il raggio d'azione. Secondo quanto riportato, Gino Paoli era anche malato. A dare notizia del ritrovamento è stata anche la parrocchia di Brentonico con un messaggio pubblicato dopo il rinvenimento della salma: "Si comunica che è stata ritrovata la salma di Gino Paoli. Che riposi in pace e alla famiglia sincere condoglianze e preghiera".

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