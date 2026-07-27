Secondo la Procura di Catanzaro, Alessio Pio Coppolino, il bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia, sarebbe morto per un "grave processo infettivo-infiammatorio sistemico" "con interessamento multiorgani, in particolare pleuro-polmonare, pericardico-cardiaco e meningo-encefalico"

Grave processo infettivo-infiammatorio sistemico. Sarebbe questa la causa del decesso di Alessio Pio Coppolino, il bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia. A renderlo noto è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro che aveva aperto un fascicolo insieme alla Procura di Vibo Valentia. Sulla base dei reperti macroscopici autoptici e dai primi risultati microbiologici, il processo infettivo-infiammatorio sistemico avrebbe avuto "carattere settico, con interessamento multiorgani, in particolare pleuro-polmonare, pericardico-cardiaco e meningo-encefalico, generato da un quadro microbico ovvero polimicrobico la cui natura risulta in corso di valutazione", riferisce la Procura.