Un uomo di quasi 61 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento nella zona tra la Stazione Centrale e viale Monza. Nell’abitazione sarebbero state riscontrate diverse tracce di sangue e gli investigatori ipotizzano che si tratti di un omicidio ascolta articolo

Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio all’interno di un appartamento di via Nino Oxilia, nel territorio urbano di Milano, dopo l’intervento dei vigili del fuoco allertati perché la vittima non rispondeva da ore al citofono e al telefono. L’uomo, milanese, è stato trovato riverso a terra senza vita.

Il ritrovamento nell’appartamento La scoperta è avvenuta in un'bitazione situata tra la zona della Stazione Centrale e viale Monza, in un contesto residenziale dove sono immediatamente scattati i primi rilievi. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento dopo la segnalazione di mancato contatto con l’inquilino, trovando il corpo dell’uomo riverso sul pavimento.