Morto il neonato caduto dalle braccia della mamma nel Torinese

Non ce l'ha fatta il bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri venerdì scorso quando era precipitato dalle scale dopo essere sfuggito dalle braccia della madre. Lo riportano i quotidiani locali. Il bimbo dopo la caduta e l'intervento del 118 era stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Regina Margherita di Torino. Sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, per far luce su quanto accaduto.