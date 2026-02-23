Offerte Sky
Morto il neonato caduto dalle braccia della mamma nel Torinese

Il bimbo era caduto dalle braccia della madre a causa di un malore. Era stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Regina Margherita di Torino. Sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, per far luce su quanto accaduto

Non ce l'ha fatta il bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri venerdì scorso quando era precipitato dalle scale dopo essere sfuggito dalle braccia della madre. Lo riportano i quotidiani locali. Il bimbo dopo la caduta e l'intervento del 118 era stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Regina Margherita di Torino. Sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, per far luce su quanto accaduto. 

