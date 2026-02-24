Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 febbraio: la rassegna stampa

Il caso dell'agente fermato per l'uccisione di un pusher a Rogoredo (Milano) ed il dibattito sullo scudo penale, l'arresto dell'ex ambasciatore britannico Mandelson nell'ambito degli Epstein file, lo stop voluto da Orban per i finanziamenti a Kiev nel giorno del quarto anniversario della guerra in Ucraina, la questione dazi Usa-Ue, il via del Festival di Sanremo e, per il calcio, i risultati di Serie A e la Champions League. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

Napoli, una balenottera nel porto: aliscafi sospesi per un po’. FOTO

Un cetaceo, probabilmente una balenottera di almeno otto metri di lunghezza, è spuntato questa...

Un cetaceo, probabilmente una balenottera, è comparso all'improvviso nell'area del Molo Beverello, arrivando a nuotare sin quasi sotto le banchine dove operano i mezzi veloci pper le isole, Napoli, 23 febbraio 2026. ANSA/CIRO FUSCO

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il nodo dei dazi tra Unione europea e Stati...

San Francesco, per la prima volta l'ostensione delle spoglie. FOTO

Una giornata storica ad Assisi: per la prima volta le spoglie di San Francesco sono state esposte...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 febbraio: la rassegna stampa

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la vicenda del bambino morto a...

San Francesco, le ossa traslate nella Chiesa inferiore di Assisi. FOTO

Storica traslazione delle ossa di San Francesco. Le spoglie mortali sono state prelevate dalla...

    Morto il neonato caduto dalle braccia della mamma nel Torinese

    Il bimbo era caduto dalle braccia della madre a causa di un malore. Era stato ricoverato in...

    Bambino morto per trapianto di cuore fallito, indagati salgono a sette

    Alla prima tranche si è aggiunta una dirigente medico del Monaldi. L'accusa ipotizzata dagli...

    Uomo ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato

    "Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era...