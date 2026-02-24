Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 febbraio: la rassegna stampa

Il caso dell'agente fermato per l'uccisione di un pusher a Rogoredo (Milano) ed il dibattito sullo scudo penale, l'arresto dell'ex ambasciatore britannico Mandelson nell'ambito degli Epstein file, lo stop voluto da Orban per i finanziamenti a Kiev nel giorno del quarto anniversario della guerra in Ucraina, la questione dazi Usa-Ue, il via del Festival di Sanremo e, per il calcio, i risultati di Serie A e la Champions League. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- In primo piano il caso di Rogoredo, a Milano: "Poteva uccidere ancora". Fermato "l'agente che sparò al pusher", ira di Meloni su chi "sporca la divisa". Epstein file, Londra sotto choc: "In arresto anche Mandelson, l'ex ambasciatore ha condiviso carte riservate". Ucraina: "Orban blocca i fondi a Kiev e le sanzioni contro la Russia". Dazi: "Trattativa Ue-Usa, voto sull'intesa rinviato". Beppe Sala: "Giochi, Milano ha vinto la sua scommessa". Tv, stasera al via "un Festival nel segno di Pippo Baudo".
- Ancora Rogoredo in apertura: "Arrestato agente killer. Scudo penale, è scontro". Il poliziotto è accusato di "aver ucciso un uomo disarmato". Pisani: "E' un delinquente". Schlein: "No all'immunità". Meloni: "Non esiste". Regno Unito, caso Epstein: "In Manette Mandelson", dopo Andrea lo scandalo travolge anche l'ex ambasciatore britannico. Messico: "Così il fentanyl trasformò El Mencho in capo narcos". Sanremo, "La Russa rivuole Pucci". Conti: "Io meloniano? No, libero".
- "Arrestato l'agente, scontro sullo scudo penale", titola in primo piano il quotidiano torinese sul caso di Rogoredo. Svolta nelle indagini sul pusher ucciso: "Voleva ammazzarlo". Ucraina: "Orban imbarazza Meloni". Nel quarto anniversario della guerra "Budapest blocca le sanzioni ue a Putin e i finanziamenti a Kiev". Londra, Mandelson come Andrea: "Diede ad Epstein documenti segreti". Droga: "Macelleria messicana", rivolta dei narcos dopo l'arresto di El Mencho. Tv, oggi al via il festival di Sanremo.
- In primo piano i dazi e "lo stop dell'Europa". Da oggi in America "scattano le tariffe uguali per tutti al 15%". Trump: "Stangata a chi fa il furbo". Bruxelles: "Basta caos". Focus su Roma: "Le big tech scelgono la Capitale". Rogoredo: "Sparò al pusher, agente fermato". La rabbia di Meloni: "Divisa tradita, non c'è nessuno scudo penale". Ucraina, 4 anni dopo: "Lezioni da una guerra sbagliata". Calcio: "Roma da Champions con una difesa record". Sanremo al via "tra la politica e i soliti siparietti".
- Calcio, torna la Champions: "Fuori i gol". L'Inter cerca la rimonta sui norvegesi del Bodo: da Dimarco a Pio Esposito "tutte le carte di Chivu per ribaltare il 3-1 e qualificarsi agli ottavi". E domani "serve l'impresa contro il Galatasaray" per la Juve mentre McKennie "firma fino al 2030". Milan: "Loftus che botta, operato alla faccia e fermo due mesi". Arbitri, "rabbia Napoli" dopo le polemiche di Bergamo. Torino, via Baroni c'è D'Aversa "per il finale di stagione".
- Orgoglio Champions: "O Bodo o godo". In due giorni le squadre italiane "si giocano la reputazione in Europa". Oggi l'Inter per la rimonta: "Servono 3 gol di scarto". Domani Juve-Galatasaray: "Spalletti, un poker per eliminare Osi". In campo, sempre domani, anche l'Atalanta con Scamacca e Samardzic che "sognano il capolavoro". Milan, Loftus-Cheek operato: "Tornerà fra due mesi". Serie A: "La Viola respira, il Bologna è ottavo".
- "McKennie, qua la mano". In casa Juve prima mossa anti-crisi, "il rinnovo di Weston è ad un passo". E in Champions, domani, la sfida di ritorno contro il Galatasaray: "Bremer verso il no, Yildiz forse sì". Alta tensione Chivu e "il Bodo provoca: Inter poco furba". Torino: "D'Aversa la scelta della disperazione". Vonn: "Ho rischiato l'amputazione". Bertolucci: "Sinner imballato, nessuna crisi".
- Verso il referendum, "il sondaggio choc: un grillino su 4 voterà per il Sì". Rogoredo, agente arrestato: "La polizia fa pulizia". Meloni: "Nazione tradita". Nodo Trump: "L'Ue congela l'intesa sui dazi". Scandalo Epstein, Londra: "In cella ex ambasciatore". In antimafia: "La difesa ad oltranza dei 5S su De Raho. Rompono pure col Pd". Festival di Sanremo: "Stasera il via".
- "Rogoredo, boomerang per il governo e per il Sì". Cinturrino fermato per "omicidio doloso". La premier "pentita", la Lega "in imbarazzo". Conflitto in Ucraina, 4 anni dopo: "Dal blitz alla guerra eterna". Messico: "Ucciso il Mencho. Paese a ferro e fuoco". Londra: "L'arresto di Mandelson, Starmer nei guai". Sanremo oggi al via: "Gli scoppiati Conti e Pausini, La Russa spingitore di Pucci".
- Il commercio globale in apertura. Trump: "Dazi più alti a chi fa giochetti". Intanto la Ue "rinvia il voto sull'intesa con gli Usa". Milleproroghe: "Il Fisco prende ancora più tempo per recuperare gli aiuti di Stato". Energia, Enel: "Pronti investimenti per 53 miliardi al 2028". Cacao: "Prezzi crollati dopo il boom, -70% nell'ultimo anno". Regno Unito, scandalo Mandelson: "Arrestato a Londra l'ex ministro".
- In apertura il "processo alle forze dell'ordine" con la sinistra che "manganella la polizia". A Milano arrestato l'agente che "ha ucciso uno spacciatore", Pd e alleati "ne approfittano". Meloni: "Non esiste alcuno scudo". Militanti di destra aggrediti: "I video dei pestaggi sul web, ecco il gioco degli Antifa". Tv: "Giorgia aprirà Sanremo, i compagni vedono i fantasmi". Recuperati dai carabinieri "gli appunti di Mussolini prima di incontrare Hitler".
- Conflitto in Ucraina: "La vera Bella ciao oggi si canta a Kiev". Il 24 febbraio "sembra un giorno di guerra come gli altri, gli ucraini fanno i bilanci. In lutto". Serpico a Rogoredo: "I poliziotti cattivi esistono e vanno puniti. Ma i bei film non difendono certo i criminali". Chiesa all'assalto: "I vescovi ora attaccano il governo per le scelte disumane sul fronte migratorio". Sanremo, Festival all'italiana: "Zero rischi, baudismo di ritorno".
- "Il tempo delle mele" è il titolo d'apertura. Un "omicidio volontario e una messa in scena per simulare la legittima difesa": arrestato l'agente che ha "sparato ed ucciso a Rogoredo". Alla sua versione "ha voluto credere solo il governo che ora lo scarica". Ucraina: "I grandi d'Europa a Kiev a mani vuote". Dazi, Usa-Ue: "Trump non molla, Bruxelles paralizzata".
- Dazi, Trump minaccia l'Europa: "A chi fa giochetti li alzo di più". Mentre l'Ue "congela" i patti con Washington, il presidente "fa il bullo". Ucraina: "Orban mette il veto su nuove sanzioni a Putin". Zelensky: "Terza guerra mondiale? E' in corso". Caso Epstein: "Arrestato l'ex ambasciatore inglese Mandelson". Appalti e milioni: "Indagine dell'Aisi sui lavori di Sind". Meloni "non va al Festival ma Sanremo è già politico".
- "Sangue e coraggio", il titolo in primo piano. Quattro anni fa l'inizio della "operazione speciale di tre giorni". Mosca "continua a bombardare", Zelensky: "Putin ha iniziato la Terza Guerra Mondiale". Dazi Usa: "I mercati reggono, l'Ue si divide ancora". Referendum, Lisa Noja rompe il silenzio di IV: "Ecco perchè voterò Sì". Politica: "Dopo il referendum è tempo di una nuova legge elettorale". Il commento: "L'Anm di Parodi pretende trasparenza nel suo Statuto. Quindi espelle il comitato del No se non traccia i fondi?".
- Milano: "Agente fermato per omicidio". Meloni: "Ha tradito l'Italia". Rogoredo: "Dna e testimone incastrano il poliziotto e lui ammette". Dazi: "La Ue congela il patto con gli Usa. Trump minaccia". Ucraina: "Quattro anni di guerra a Kiev, le sanzioni europee restano al palo". Caso Epstein: "Arrestato ex ministro. Ora trema il governo inglese". Via a Sanremo, Conti: "La premier all'Ariston? Libera di venire se compra il biglietto".