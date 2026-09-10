Secondo la procura di Roma, Lavitola avrebbe incaricato un dipendente del suo ristorante, Clesio Tavares Gomes, 47 anni e di origini camerunensi, di trovare qualcuno in grado di recuperare esplosivi e farli esplodere fuori dalla casa di Ranucci. Poi avrebbe fatto partire Gomes per il Camerun. L’imprenditore però aveva affermato che Gomes non si trovava in Camerun perché fuggito, ma perché doveva curare dei propri affari lì. Basandosi sul segnale dei cellulari dei due, gli investigatori hanno scoperto che Lavitola e Gomes si trovavano nella zona della casa di Ranucci un mese prima dell’attentato, il 15 settembre. Secondo la procura, quello sarebbe stato una sorta di sopralluogo per decidere come organizzare l’attentato. Su questo punto, Lavitola ha replicato dicendo che invece era normale che si trovasse lì, visto il rapporto stretto con Ranucci, ed era anche normale che ci fosse Gomes, suo collaboratore e factotum.