Attentato Ranucci, Lavitola: non sono io il mandante

Walter Lavitola, imprenditore ed ex direttore dell'Avanti!, è stato interrogato per circa tre ore nella procura di Roma dal procuratore capo Francesco Lo Voi in merito all'attentato compiuto lo scorso ottobre a Pomezia sotto l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Accusato di strage, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse e dicendosi estraneo ai fatti. Secondo i pm l'imprenditore avrebbe progettato la collocazione dell'ordigno davanti alla casa del giornalista. Ranucci, dal canto suo, si è detto convinto dell'innocenza dell'amico.