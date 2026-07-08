Attentato Ranucci, Lavitola: non sono io il mandante

Walter Lavitola, imprenditore ed ex direttore dell'Avanti!, è stato interrogato per circa tre ore nella procura di Roma dal procuratore capo Francesco Lo Voi in merito all'attentato compiuto lo scorso ottobre a Pomezia sotto l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Accusato di strage, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse e dicendosi estraneo ai fatti. Secondo i pm l'imprenditore avrebbe progettato la collocazione dell'ordigno davanti alla casa del giornalista. Ranucci, dal canto suo, si è detto convinto dell'innocenza dell'amico.
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