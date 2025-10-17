Attentato a Pomezia, bomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci. VIDEO

Esplora tutte le offerte Sky
Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO

Cronaca

L'auto del giornalista e conduttore di Report e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. Le vetture erano parcheggiate davanti casa di Ranucci a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Sui suoi profili social, Report fa esplicito riferimento all'esplosione di "un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista" e che la potenza della deflagrazione avrebbe potuto uccidere. Danneggiata anche una casa nei pressi

ascolta articolo

Paura per il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all'altra. Ne dà notizia lo stesso giornalista sui social. "Due ordigni - si legge nel post - hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere".

©Ansa

"Esplosione poteva uccidere"

La trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, sui suoi profili social fa esplicito riferimento all'esplosione di "un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista" parcheggiata davanti casa, e che la deflagrazione avrebbe potuto uccidere. "L'auto è saltata in aria - si legge - danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche, avvisato il Prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento". 

