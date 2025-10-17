Giornalista d'inchiesta e da anni sotto scorta, chi è Sigfrido Ranucci

Le auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e di sua figlia sono esplose nella notte davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma. Ranucci, volto storico del giornalismo d’inchiesta in Rai, è autore di numerose inchieste su corruzione e criminalità organizzata. Da anni vive sotto scorta per le minacce ricevute a causa del suo lavoro

L'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. L’esplosione è avvenuta intorno alle 22 di ieri davanti all’abitazione del giornalista a Pomezia, alle porte di Roma. Le due vetture, parcheggiate una accanto all’altra, sono state distrutte da due deflagrazioni ravvicinate. A dare la notizia è stato lo stesso Ranucci sui propri canali social.

Gli inizi e la carriera in Rai

Nato a Roma il 24 agosto 1961, Sigfrido Ranucci è laureato in Lettere all’Università “La Sapienza”. Dopo le prime esperienze nelle redazioni locali della capitale, ha collaborato con il quotidiano Paese Sera, dove ha iniziato a occuparsi di cronaca e inchieste. Nel 1990 entra in Rai, prima come redattore e poi come inviato del Tg3, realizzando servizi su temi sociali, politici e ambientali. In seguito approda a Rai News 24, dove segue da vicino alcuni tra i principali eventi internazionali: dagli attentati dell’11 settembre 2001 a New York allo tsunami del 2004 a Sumatra, fino alle aree di conflitto dei Balcani e del Medio Oriente. Nel 2005, in Iraq, firma un’inchiesta sull’uso di fosforo bianco nella battaglia di Fallujah.



Report e riconoscimenti



Nel 2006 entra nella redazione di Report, lo storico programma di Rai 3 fondato da Milena Gabanelli, di cui diventa conduttore e responsabile editoriale nel 2016. Sotto la sua direzione, la trasmissione continua a indagare su corruzione, fondi pubblici, criminalità organizzata e tutela del territorio. Nel corso della carriera, Ranucci ha ricevuto diversi premi giornalistici, tra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Penne Pulite e il Premio Mario Francese. Vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute per le sue inchieste.