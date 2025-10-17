Giornalista d'inchiesta e da anni sotto scorta, chi è Sigfrido Ranucci

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inchieste su corruzione e criminalità e da anni sotto scorta, ecco chi è Sigfrido Ranucci

Cronaca
©Ansa

Le auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e di sua figlia sono esplose nella notte davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma. Ranucci, volto storico del giornalismo d’inchiesta in Rai, è autore di numerose inchieste su corruzione e criminalità organizzata. Da anni vive sotto scorta per le minacce ricevute a causa del suo lavoro

ascolta articolo

L'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. L’esplosione è avvenuta intorno alle 22 di ieri davanti all’abitazione del giornalista a Pomezia, alle porte di Roma. Le due vetture, parcheggiate una accanto all’altra, sono state distrutte da due deflagrazioni ravvicinate. A dare la notizia è stato lo stesso Ranucci sui propri canali social.

Gli inizi e la carriera in Rai

 

Nato a Roma il 24 agosto 1961, Sigfrido Ranucci è laureato in Lettere all’Università “La Sapienza”. Dopo le prime esperienze nelle redazioni locali della capitale, ha collaborato con il quotidiano Paese Sera, dove ha iniziato a occuparsi di cronaca e inchieste. Nel 1990 entra in Rai, prima come redattore e poi come inviato del Tg3, realizzando servizi su temi sociali, politici e ambientali. In seguito approda a Rai News 24, dove segue da vicino alcuni tra i principali eventi internazionali: dagli attentati dell’11 settembre 2001 a New York allo tsunami del 2004 a Sumatra, fino alle aree di conflitto dei Balcani e del Medio Oriente. Nel 2005, in Iraq, firma un’inchiesta sull’uso di fosforo bianco nella battaglia di Fallujah. 

 

Report e riconoscimenti 

 

Nel 2006 entra nella redazione di Report, lo storico programma di Rai 3 fondato da Milena Gabanelli, di cui diventa conduttore e responsabile editoriale nel 2016. Sotto la sua direzione, la trasmissione continua a indagare su corruzione, fondi pubblici, criminalità organizzata e tutela del territorio. Nel corso della carriera, Ranucci ha ricevuto diversi premi giornalistici, tra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Penne Pulite e il Premio Mario Francese. Vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute per le sue inchieste. 

Leggi anche

Attentato al giornalista Ranucci, il video di Report
FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Sky TG24 Live In Roma, ora il ministro dello Sport Abodi. DIRETTA TV

live Cronaca

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città...

Giornalista d'inchiesta e da anni sotto scorta, chi è Sigfrido Ranucci

Cronaca

Le auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e di sua figlia sono esplose...

Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita

Cronaca

Dure le reazioni all'attentato subito dal giornalista della Rai. A cominciare dalla presidente...

Femminicidio Pamela Genini, il gip: “Sapeva che stava morendo"

Cronaca

Il gip di Milano ha convalidato il fermo di Gianluca Soncin, 52 anni, accusato di aver ucciso con...

Carabinieri morti a Verona, oggi i funerali di Stato a Padova

Cronaca

Oggi alle 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, l'ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide...

La camera ardente per i tre carabinieri, Valerio Dapra', Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano (Verona), Padova, 16 ottobre 2025. ANSA/ALESSANDRA LAZZAROTTO-NUOVE TECNICHE

Cronaca: i più letti