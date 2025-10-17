Attentato al giornalista Ranucci, il video di Report

L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. Le vetture erano parcheggiate davanti casa di Ranucci a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Sui suoi profili social, Report fa esplicito riferimento all'esplosione di "un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista" e che la potenza della deflagrazione avrebbe potuto uccidere
Danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso: per questa accusa la procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'episodio di cui sono stati vittime il giornalista della Rai e di Report Sigfrido Ranucci e sua figlia. Nel video postato sui profili social della trasmissione Report si vedono gli attimi immediatamente successivi all'esplosione della bomba.
"Mia figlia ha posteggiato la sua auto ed è passata da lì venti minuti prima dell'accaduto - fa sapere ancora il conduttore -. Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo. Con tutte le minacce che riceviamo non è semplice risalire alla matrice".