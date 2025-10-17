Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita

Dure le reazioni all'attentato subito dal giornalista della Rai. A cominciare dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che esprime piena solidarietà a Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. "Fatto di una gravità inaudita e inaccettabile" dichiara il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ascolta articolo

Piena solidiarietà al giornalista Sigfrido Ranucci dal mondo della politica, dell'informazione e non solo. Dure le reazione all'attentato subìto dal conduttore di "Report" dopo l'esplosione della sua auto davanti al cancello di casa, che ha danneggiato anche quella della figlia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. "La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere. Così Palazzo Chigi in una nota. "Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia" scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Fontana: La libertà di stampa è un pilastro della democrazia "Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto messo in atto ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia, a cui rivolgo la mia piena solidarietà. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia che deve essere sempre difeso e tutelato". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Approfondimento Attentato al giornalista Ranucci, il video di Report

Anm: l’attacco al giornalista è un attacco alla democrazia - "La nostra piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per l'attentato incendiario di questa notte. C'è viva preoccupazione per quanto successo: un gesto profondamente inquietante perché quando si attacca un giornalista si attacca la democrazia". Così la Giunta esecutiva centrale dell'Anm. Approfondimento Attentato a Pomezia, bomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci. VIDEO

FdI: gesto folle e inquietante "Solidarieta' e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci e ai suoi familiari che questa notte sono stati oggetto di un inquietante attentato, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Auspichiamo che sia fatta rapida chiarezza individuando i responsabili di questo folle gesto, che condanniamo con fermezza e che rappresenta una grave intimidazione". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza Rai.

Calenda: “Modalità che non si vedevano da tempo” “L'esplosione che ha distrutto le auto del giornalista e di sua figlia davanti alla loro abitazione a Pomezia è un atto vile e intimidatorio che rappresenta un attacco diretto alla libertà di stampa e al giornalismo d'inchiesta" dichiara il leader di Azione, Carlo Calenda. "Le parole di Ranucci, che ha denunciato un clima di isolamento e di delegittimazione nei suoi confronti, ricordando le minacce, il proiettile di P38, i pedinamenti e i dossieraggi anche dall'estero, descrivono una situazione inquietante e indegna di un Paese democratico. Lo sottolinea in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde.