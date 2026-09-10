Lavitola resta in carcere, confermata aggravante metodo mafioso

Le indagini

Intanto proseguono le indagini della Procura di Roma relativa all'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia nell'ottobre del 2025. Ci sarebbero, secondo quanto rilevato dalla Procura, presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci. Un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal pc sequestrato all'imprenditore accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda. Si tratterebbe in sostanza di cancellazioni sospette nelle chat, sia nella fase precedente all'attentato che dopo. Elementi che stanno portando gli inquirenti, che hanno affidato le indagini ai Nuclei Investigativi dei carabinieri di Roma e Frascati, ad ulteriori verifiche.

Sul fronte delle indagini, dopo avere incassato dal Riesame conferme all'impianto accusatorio, i pm della Dda, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, avvieranno ulteriori filoni di indagine relativi agli "affari finanziari" di Lavitola che aveva anche interessi legati al carbon credit in Africa.