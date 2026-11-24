La nuova campagna di crowdfunding lanciata da So.De - Social Delivery si intitola “Ogni pedalata conta: insieme, sosteniamo il lavoro e salviamo cibo dallo spreco!” e punta a raccogliere 6.500 euro entro il 22 dicembre per sostenere l’inserimento lavorativo di persone vulnerabili e recuperare il cibo invenduto

Una raccolta fonti per rafforzare l'inclusione lavorativa di chi vive in situazioni di fragilità e per recuperare il cibo invenduto. È questa la nuova campagna di crowdfunding lanciata da So.De - Social Delivery, il primo delivery etico italiano in cargo bike, promosso da Magma srl Impresa Sociale. L’obiettivo della raccolta, dal titolo “Ogni pedalata conta: insieme, sosteniamo il lavoro e salviamo cibo dallo spreco!”, è raccogliere 6.500 euro entro il 22 dicembre sulla piattaforma Produzioni dal Basso, per sostenere l’inserimento lavorativo di persone vulnerabili e recuperare le eccedenze alimentari in cargo bike.

L'attività di So.De

Ogni giorno So.De recupera in cargo bike le eccedenze alimentari di supermercati e scuole a Milano, per poi portarle alle realtà del territorio che, a loro volta, le distribuiscono alle famiglie in difficoltà. Solo nei primi sei mesi del 2026, sono state salvate 50 tonnellate di cibo dallo spreco. All'interno del team operano anche richiedenti asilo e persone con background migratorio, persone con disagio psichico e giovani Neet.

La raccolta fondi

Con l'obiettivo dei 6.500 euro della raccolta fondi, So.De punta a fornire maggiore supporto e tutoraggio, acquistare kit di sicurezza completi per i corrieri in percorsi di inserimento lavorativo e potenziare il servizio di ritiro del cibo invenduto, recuperando oltre 5 tonnellate di eccedenze, suddivise tra gli Hub di Aiuto Alimentare dei partner coinvolti nella Food Policy del Comune di Milano. Il recupero avviene insieme a Fondazione IBVA, Cooperativa Comin, le realtà dell’Alleanza Antispreco della Food Policy e il Comitato degli inquilini di Calvairate-Molise-Ponti per la sua bottega popolare.

Qui il link per sostenere la campagna: https://sostieni.link/41966