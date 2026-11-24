Fino al 29 novembre l’Edicola Civic di Corso Garibaldi 83 diventa un presidio della città per il 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Libellula apre uno spazio alla cittadinanza con incontri gratuiti, materiali informativi e la nuova campagna nazionale. Gli appuntamenti
Una settimana di eventi e talk contro la violenza di genere. Succede a Milano, dove fino al 29 novembre l’Edicola Civic di Corso Garibaldi 83 diventa Spazio Libellula, un presidio della città per il 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Libellula apre uno spazio alla cittadinanza con incontri gratuiti, materiali informativi e la nuova campagna nazionale.
L’obiettivo è portare la prevenzione della violenza di genere nei luoghi di ogni giorno in cui le persone vivono, studiano e lavorano, per agire sulle radici culturali prima che la violenza accada. Spazio Libellula | 25 novembre diventa così un esempio di azione collettiva.
La settimana milanese è la parte più visibile di un lavoro che Fondazione Libellula svolge tutto l'anno, in tutta Italia. Il Network Libellula riunisce oltre 190 aziende, con un impatto che coinvolge circa 4 milioni di persone nel Paese. Gli incontri in edicola sono il momento in cui questa rete si fa vedere in città.
"Un’edicola è un luogo che fa parte della città e delle abitudini quotidiane delle persone. Per questo ci è sembrato lo spazio giusto per parlare di prevenzione", spiega Debora Moretti, presidente e fondatrice di Fondazione Libellula. "Lavoriamo ogni giorno per promuovere consapevolezza, riconoscere gli stereotipi e mettere in discussione comportamenti normalizzati, raggiungendo scuole, aziende e comunità in tutta Italia. Per questa settimana abbiamo scelto di portare il nostro lavoro a Milano, in uno spazio aperto a chiunque voglia fermarsi e capire cosa può fare, nel proprio piccolo, per cambiare sguardo".
Il programma
Gli incontri, moderati da Fondazione Libellula, coinvolgono artiste, scrittrici, esperte ed esperti di comunicazione, ricerca e diritto, oltre a rappresentanti di aziende e istituzioni.
- Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Edicola ospita “Il cambiamento è una responsabilità collettiva”, un incontro che riunirà Fondazione Libellula, istituzioni, aziende e Ambassador per raccontare il valore dell'impegno condiviso nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.
- Il programma proseguirà giovedì 26 novembre con Francesca Cavallo, autrice bestseller, che rifletterà sul ruolo delle storie nell'educazione di bambine e bambini. Al centro, gli stereotipi che continuiamo a trasmettere e le nuove narrazioni capaci di ampliare possibilità, identità e modelli.
- Venerdì 27 novembre è dedicato al rapporto tra carriera, genitorialità e disuguaglianze di genere. Eva Sacchi di Ipsos e Federica Gentile di Avvale, approfondiscono attraverso dati ed esperienze il peso degli stereotipi e delle responsabilità di cura sulle opportunità professionali e sui modelli di leadership.
- Sabato 28 novembre Giuseppe Delmonte, presidente dell'Associazione OLGA, affronterà il tema di chi resta dopo un femminicidio: le vittime secondarie, i loro bisogni e la responsabilità delle istituzioni nel garantire ascolto, tutela e sostegno.
- A chiudere la settimana, domenica 29 novembre, saranno le cantautrici Anna Castiglia e Francamente, protagoniste di un incontro tra musica dal vivo e riflessioni sul ruolo delle parole e delle canzoni nel mettere in discussione stereotipi e rappresentazioni di genere.
La campagna nazionale 2026
Come ogni anno, per il 25 novembre Fondazione Libellula lancia una campagna nazionale di sensibilizzazione. Per quest’anno, la campagna scelta ha il titolo "Non ti lascerò mai" e porta l'attenzione su uno specifico livello di violenza: la violenza verbale. La violenza di genere, infatti, non inizia con un’aggressione. In molti casi, inizia molto prima: da parole sembrano normali, gesti di controllo e comportamenti giustificati come amore, gelosia o protezione. All'Edicola Civic di Corso Garibaldi 83, queste frasi prendono vita in un'installazione visitabile.
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