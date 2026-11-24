Una settimana di eventi e talk contro la violenza di genere. Succede a Milano, dove fino al 29 novembre l’Edicola Civic di Corso Garibaldi 83 diventa Spazio Libellula, un presidio della città per il 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Libellula apre uno spazio alla cittadinanza con incontri gratuiti, materiali informativi e la nuova campagna nazionale.



L’obiettivo è portare la prevenzione della violenza di genere nei luoghi di ogni giorno in cui le persone vivono, studiano e lavorano, per agire sulle radici culturali prima che la violenza accada. Spazio Libellula | 25 novembre diventa così un esempio di azione collettiva.

La settimana milanese è la parte più visibile di un lavoro che Fondazione Libellula svolge tutto l'anno, in tutta Italia. Il Network Libellula riunisce oltre 190 aziende, con un impatto che coinvolge circa 4 milioni di persone nel Paese. Gli incontri in edicola sono il momento in cui questa rete si fa vedere in città.

"Un’edicola è un luogo che fa parte della città e delle abitudini quotidiane delle persone. Per questo ci è sembrato lo spazio giusto per parlare di prevenzione", spiega Debora Moretti, presidente e fondatrice di Fondazione Libellula. "Lavoriamo ogni giorno per promuovere consapevolezza, riconoscere gli stereotipi e mettere in discussione comportamenti normalizzati, raggiungendo scuole, aziende e comunità in tutta Italia. Per questa settimana abbiamo scelto di portare il nostro lavoro a Milano, in uno spazio aperto a chiunque voglia fermarsi e capire cosa può fare, nel proprio piccolo, per cambiare sguardo".



Il programma

Gli incontri, moderati da Fondazione Libellula, coinvolgono artiste, scrittrici, esperte ed esperti di comunicazione, ricerca e diritto, oltre a rappresentanti di aziende e istituzioni.