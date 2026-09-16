Milano, avvocato condannato a 4 anni e mezzo per prostituzione minorile e cessione drogaCronaca
Il legale, 56 anni, farebbe parte di uno dei più grandi studi civilistici italiani: è stato processato a porte chiuse il 15 settembre, per proteggere le ragazze minorenni coinvolte, trovate su una piattaforma online. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2021. Nell'ambito dell'inchiesta, l'avvocato aveva già concordato un patteggiamento di due anni per le stesse imputazioni nei rapporti con altre due ragazze straniere, anch'esse ancora minorenni
Un avvocato 56enne, che lavora a Milano come partner di uno dei più grandi studi civilistici d’Italia, è stato condannato a quattro anni e mezzi per prostituzione minorile e cessione di droga. La vicenda era rimasta sotto traccia per anni: i fatti sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2021. Secondo quanto trapela dalle carte giudiziarie, il legale avrebbe ceduto stupefacenti nel corso di appuntamenti con ragazze, in alcuni casi minorenni, trovate su una piattaforma online che prometteva "appuntamenti di alto livello per uomini ricchi e di successo e donne giovani, ambiziose e attraenti". Per il professionista, che dovrà anche risarcire con più di 20mila euro l'unica ragazza che si è costituita parte civile, si aprono anche le porte di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine degli avvocati di appartenenza. L’avvocato è stato processato il 15 settembre a porte chiuse, per proteggere le ragazze minorenni coinvolte.
L'avvocato "sugar daddy" e le ragazze minorenni: la ricostruzione delle indagini
Nella ricostruzione della titolare delle indagini, la pm Alessia Menegazzo, le ragazze che facevano parte del giro di professionisti ad alto livello avrebbero acconsentito di farsi mantenere per un periodo dai “clienti” (definiti “sugar daddy” sulla piattaforma), facendo in qualche modo parte della loro vita. In alcune vicende prese in esame, a pochi mesi dai 18 anni, le ragazze avevano di fatto vissuto a casa di alcuni professionisti, in un'occasione anche con l'approvazione di una delle madri.
Il precedente patteggiamento
La condanna dell'avvocato si aggiunge, nella stessa inchiesta del pubblico ministero Menegazzo, a un patteggiamento a due anni che il professionista aveva già concordato con la Procura nei mesi scorsi per le stesse imputazioni nei rapporti con altre due ragazze straniere allora ancora minorenni, che l'uomo aveva cercato di far tacere con i famigliari e con i suoi colleghi. Un patteggiamento che lui stesso avrebbe dovuto comunicare per legge al proprio Ordine di appartenenza, ma che non ha fatto.