Il legale, 56 anni, farebbe parte di uno dei più grandi studi civilistici italiani: è stato processato a porte chiuse il 15 settembre, per proteggere le ragazze minorenni coinvolte, trovate su una piattaforma online. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2021. Nell'ambito dell'inchiesta, l'avvocato aveva già concordato un patteggiamento di due anni per le stesse imputazioni nei rapporti con altre due ragazze straniere, anch'esse ancora minorenni

Un avvocato 56enne, che lavora a Milano come partner di uno dei più grandi studi civilistici d’Italia, è stato condannato a quattro anni e mezzi per prostituzione minorile e cessione di droga. La vicenda era rimasta sotto traccia per anni: i fatti sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2021. Secondo quanto trapela dalle carte giudiziarie, il legale avrebbe ceduto stupefacenti nel corso di appuntamenti con ragazze, in alcuni casi minorenni, trovate su una piattaforma online che prometteva "appuntamenti di alto livello per uomini ricchi e di successo e donne giovani, ambiziose e attraenti". Per il professionista, che dovrà anche risarcire con più di 20mila euro l'unica ragazza che si è costituita parte civile, si aprono anche le porte di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine degli avvocati di appartenenza. L’avvocato è stato processato il 15 settembre a porte chiuse, per proteggere le ragazze minorenni coinvolte.