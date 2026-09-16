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Spari da un'auto in corsa in centro a Latina, grave un giovane

Cronaca
©Ansa

A essere colpito è un ragazzo originario del Gambia, colpito da alcuni colpi di pistola. Il fatto è avvenuto all'altezza della chiesa dell'Immacolata

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Nella prima serata di oggi un giovane originario del Gambia è stato colpito da alcuni colpi di pistola in via XXIV Maggio, nel centro di Latina, esplosi da un'auto in corsa all'altezza della chiesa dell'Immacolata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra Volante di polizia della questura pontina, i carabinieri del comando provinciale e, infine, un'ambulanza del 118, accompagnata da un'auto medica, che ha trasferito lo straniero in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. Sono tuttora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. 

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