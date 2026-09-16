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Milano, deraglia carro merci in stazione Greco Pirelli. Linea bloccata

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Interrotte le relazioni tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Ponte San Pietro. Ritardi e cancellazioni

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Il deragliamento di un carro merci nella stazione di Milano Greco Pirelli sta bloccando la circolazione ferroviaria a Nord di Milano. Lo rende noto Trenord, che parla di "accertamenti tecnici in corso" annunciando ritardi e cancellazioni. In particolare sono bloccate le relazioni tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Ponte San Pietro. Secondo quanto si apprende, il carro merci è deragliato al binario 3 della stazione, ma data la pericolosità della merce trasportata Rfi ha disposto il blocco dell'intera circolazione. La circolazione ferroviaria è stata successivamente riattivata solo sulla Milano-Lecco-Sondrio. Il carro, appartenente alle Ferrovie Tedesche (Db) contiene merce pericolosa, per cui era stata disposto il blocco di tutte le linee. 

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