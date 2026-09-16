Donna ferita da piombino a Roma, in caserma il presunto responsabile

L'uomo sarebbe stato individuato dagli investigatori attraverso i registri di un'armeria in cui avrebbe comprato una carabina a inizio settembre. Inizialmente non reperibile, si è poi presentato ai carabinieri ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato individuato il presunto responsabile del ferimento della donna centrata un braccio da un piombino sparato l'altra sera in via della Giuliana a Roma, poco distante dal Vaticano. Secondo quanto si apprende, l'uomo si trova ora nella caserma dei carabinieri, San Pietro, accompagnato dal suo avvocato. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui attraverso i registri di un'armeria in cui avrebbe comprato a inizio settembre una carabina. L'uomo, inizialmente non reperibile, si è poi presentato in caserma. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni.

Le indagini Fin dalle prime ore dopo il ferimento i Carabinieri hanno avviato indagini, battendo palmo a palmo l'intera area interessata. Il personale specializzato del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) ha operato sulla scena del crimine avvalendosi di moderne tecnologie per rilievi tridimensionalifondamentali per ricostruire con precisione la traiettoria del proiettile. L'accurato sopralluogo ha consentito inoltre di sequestrare diversi piombini nella zona e di rilevare tracce riconducibili ad analoghi episodi. Gli investigatori dell'Arma hanno avviato anche un'attenta mappatura delle attività commerciali specializzate. Il controllo dei dati sulle vendite effettuate nelle armerie della zona ha permesso di individuare l'acquisto di una carabina ad aria compressa, perfezionato nei primi giorni di settembre da un uomo residente proprio in via della Giuliana. L'uomo è stato individuato e ora si trova nella caserma dei Carabinieri della.Compagnia di Roma San Pietro con il suo legale e il PM della Procura della Repubblica di Roma lo sta interrogando.

Altri tre casi Cristina Stillitano, la scrittrice ferita a Prati, è stata operata e sta bene. L'ipotesi sempre più concreta è che il suo sia stato solo l'ultimo di una serie di casi tutti avvenuti nello stesso quartiere. Le segnalazioni sarebbero almeno quattro. Dopo aver saputo del caso Stillitano, la commercialista Angela Perrone ha deciso di denunciare quanto subito da lei, raccontando di aver sentito "uno spostamento d'aria all'altezza della cinta", e poi un dolore al polpaccio: "Sono stata colpita di striscio". La donna non ha riportato ferite gravi ma solo un livido alla gamba e questo l'aveva portata a declassare l'episodio alla bravata di un ragazzino e a non sporgere inizialmente denuncia. Un'altra testimonianza è arrivata dai titolari di un ristorante di via della Giuliana: due turiste spagnole hanno urlato dopo aver sentito il colpo e sono successivamente fuggite. Una quarta denuncia è arrivata invece da un uomo che avrebbe sentito i colpi di un'arma ad aria compressa spegnersi tra le foglie di un albero poco distante da lui.