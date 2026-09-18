I due chirurghi estetici, Marco e Marco Antonio Procopio, sono accusati di omicidio colposo per la morte della 22enne avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento nel loro studio medico
Sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici (padre e figlio) accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il gup ha ammesso come parte civile i genitori della 22enne, originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato che era presente con lei il giorno dell'intervento. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale.
Le indagini della Procura di Roma
Dalle indagini della procura di Roma era emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. Non solo. I due medici avrebbero aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo - secondo la
procura - sarebbe stato fatale alla giovane.