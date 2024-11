Il dolore dei genitori di Margaret Spada: "Mai più nessuno come lei"

Nella giornata di venerdì è stata eseguita l’autopsia sul corpo , dalla quale è emerso un "quadro generale compromesso" culminato con l'arresto cardiocircolatorio che l'ha strappata alla vita a soli 22 anni. È solo il primo responso, occorrono ulteriori analisi per capire cosa sia successo in quel centro medico e se si possa parlare di shock anafilattico .

La struttura di viale Cesare Pavese, nel quartiere Eur, risulta sprovvista di autorizzazione per quel tipo di intervento secondo quanto ha reso noto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. E ancora: uno dei titolari era privo di specializzazione e non poteva effettuare interventi di chirurgia estetica/plastica non a scopo ricostruttivo, in base ad accertamenti amministrativi svolti nel 2023.

Atteso un nuovo sopralluogo

Il gip, intanto, ha convalidato il sequestro preventivo del centro medico. La misura è stata disposta su richiesta del pm Erminio Amelio per il rischio di "reiterazione del reato". Sul fronte delle indagini i carabinieri del Nas la prossima settimana svolgeranno un nuovo sopralluogo all'interno della struttura per verificare se fossero presenti, al momento del malore, strumenti per le emergenze come il defibrillatore o medicinali da utilizzare in caso di shock anafilattico come il cortisone.