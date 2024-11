Shock anafilattico, come riconoscere i sintomi e cosa fare

Introduzione

In diversi casi, anche di recente, la cronaca ha riportato notizie di persone morte a causa di uno shock anafilattico. Ma di cosa si tratta? Quali sono le cause e i rimedi?

Per shock anafilattico, o anafilassi, si intende, come spiegano gli esperti, di “una reazione allergica generalizzata, che si manifesta all'improvviso e che può portare a morte se non prontamente trattata”. Può manifestarsi con estrema rapidità, interessando due o più apparati, ad esempio pelle e sistema respiratorio, o circolatorio, o gastrointestinale. È dovuta, sostanzialmente all'interazione “tra anticorpi IgE e un allergene, sostanza innocua per la maggior parte delle persone, che in pazienti predisposti provoca la produzione di anticorpi IgE”. Ma ecco cosa sapere, nel dettaglio.